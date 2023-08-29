的士牌一直受投資者追捧，市區的士牌價於2015至2016年期間曾高見723萬元，在疫情期間，香港的士牌價一直處於低迷狀態，並且持續下跌。然而，今年初香港開始解除通關限制後，價格反覆向下。跟高峰差不多跌了一半。但是這跟經濟或樓市有甚麼關係？

全球衰退 一步之遙

2月中旬市區的士牌價達到高位約469萬元。然而，此後數個月連續下跌，本月更跌破400萬元。而近日跌勢加急，由約440萬跌至353萬。對於此當然有很多不同的解讀，例如牌價下跌受多個因素影響，包括現時利息增加、司機老齡化問題嚴重、的士保險費急升、收入少且條例多等。但小龍坐的士的時間跟司機交談，主要有2個發現：一、每到假期就沒有乘客；二、晚上出外的乘客更少。小龍又跟餐廳老闆交談，大家都不約而同的指出以上2點。原本理應是旺市的星期六及星期日，變成無生意。

同樣工商的租金大跌，而且2022年底整體商廈空置率上升至14.4%，按年增加2.1個百分點；至於空置樓面按年大增20.7%，高達逾2,000萬平方呎。這不約而同反映一樣事情，經濟比想像疲弱之餘，消費者的習慣及消費模式轉變。其中原因可能跟人口流出有關。

此外，大家忽略一個事實。很多人認為，中國出口疲弱只是地區性的問題，而忽略了全球的經濟下行風險。例如韓國7月出口額年減16.5%至503.3億美元，不僅連續第10個月出口衰退，且與6月跌幅6%相比，擴大將近2倍，也超越市場預期的年減14.5%。現在如果引發全球的經濟衰退，可能只差最後一根稻草。

樓市大跌 成黑天鵝

黑天鵝理論（Black Swan Theory）是指極不可能發生，實際上卻又發生的事件。主要具有3大特性，滿足前兩點者即可稱為黑天鵝事件（Theory of Black Swan Events）：

‧這個事件是個離群值，因為事件出現在一般的期望範圍之外，過去的經驗讓人不相信其出現的可能。

‧事件會帶來極大的衝擊。

‧盡管事件處於離群值，一旦發生，人會因為天性使然而作出某種解釋，讓這事件成為可解釋或可預測。

如果樓市大跌，是否符合黑天鵝理論的要求？現在講樓市大跌，其實沒有太多人相信（因為此事件出現在一般的期望範圍之外，過去的經驗讓人不相信其出現的可能）。

不過，近日市場開始很多人轉向唱淡樓市，但不過大部分人已被前幾年唱好的分析說服，而加大在樓市的投資，更加大了槓桿，形成鐵索連舟。

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撰文：

小龍



欄名： 贏在轉勢