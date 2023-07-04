MPF 6月份人均料賺5181元 專家教你下半年部署

轉眼間今年已過了一半，上半年金融市場持續波動，強積金投資回報直接受影響，一眾打工仔手持的MPF戶口曾連續數月錄得虧損，及至6月份形勢逆轉，每人平均倒賺5,181元。踏入下半年，MPF能否持續回勇?打工仔在MPF戶口上又應該有何部署?



受受高息環境持續、歐美銀行危機拖累、內地經濟復甦未如預期等因素影響，今年初以來金融及投資市場波動非常，期內強積金也表現反覆。打工仔的強積金戶口於2月、4月及5月份平均錄得數千元的虧損。



捱過市況波動的首5個月，美國聯儲局於6月份暫停加息，加上美國經濟數據如消費者信心及房地產銷售數據強勁，美股向上，其中標普500指數及納斯達克綜合指數也曾於6月創下今年以來的新高。不過，港股卻「有頭威無尾陣」，6月再次於19000點水平徘徊。



強積金平均回報轉正

環球市況走勢各異，6月份強積金表現卻不俗。據強積金顧問GUM的數據，截至 6月23日，GUM強積金綜合指數升5點（+2.2%），報223點（見表一）。

2023年6月強積金每人平均賺5,181元。再看看獨立強積金研究機構積金評級的數據，該公司以「積金評級所有基金表現指數」計算，預計強積金在6月份平均投資回報約為4.26%；2023年上半年的累計投資回報約為4.56%。6月份的強積金投資總收益估計約為309億元（或相等於469萬名成員平均投資收益約為6,600元），而首6個月累計投資總收益估計約為332億元（即每位成員平均累計投資收益約為7,100元）。



一眾強積金資產類別中，美股基金成今年至今表現最好的類別（見表二），據積金評級指數的數據，股票基金（美國）指數今年至6月19日錄得14.67%的升幅，成回報最高的基金指數；至於股票基金（環球）指數期內也錄13.09%的升幅，排行第二。而強積金最大資產類別及市場佔有率達21%的香港及中國股票基金，表現卻最落後，股票基金（香港及中國）指數於今年至6月19日只有0.27%，大大跑輸環球的指數。



北美股票回報達16%

再看GUM股票基金附屬指數表現排名，今年初以來（截至6月28日）股票基金表現中，也是以北美股票基金稱冠，期內回報達16%，至於日本、歐洲及環球股票基金，期內回報分別達14.7%、12.0%及11.4%，大大跑贏排行「包尾」的香港股票基金期內-6.4%的回報。



今年上半年成績最亮眼的資產類別當然是股票基金，但期內部分混合資產基金表現也不俗，特別是預設投資策略（DIS）基金表現「標青」，據GUM的混合資產基金附屬指數表現排名中，預設投資策略（核心累積基金）由年初至今的回報達6.8%，反映多元化投資的重要性。



投資市場向來都有「五窮六絕七翻身」的說法，踏入7月份，市場悲觀轉趨樂觀，下半年的市場氣氛看似有回暖迹象，MPF能否乘着6月份的良好勢頭持續回勇﹖GUM常務董事陳銳隆卻抱觀望態度，他表示，強積金下半年望主要取決於利率走勢、大中華區表現、中美關係及俄烏戰事等。聯儲局點陣圖顯示利率有機會些微上調，市場預期明年年初減息，利好市場表現。但他坦言：「中國經濟復甦步伐較預期慢，亦未見有大規模救市措施；中美關係短期內亦難以大幅好轉，俄烏戰事年底前亦和平解決機會偏低；料全年強積金整體表現不會太好。」



下半年來到，打工仔應如何為自己的MPF組合作出部署﹖其實可留意以下三大方向：

一、整合MPF戶口更方便

強積金實施至今超過20年，相信不少打工仔因為轉工而擁有多於一個強積金戶口。如果擁有太多強積金戶口，要逐一處理文件、留意不同強積金戶口的表現，的確是一項麻煩事。透過整合強積金，簡單來說是把多個戶口內的強積金累算權益轉移及整合至同一個強積金戶口內，就更容易管理，以整合強積金的最大好處，就是方便管理，也不用牢記多個MPF帳戶資料，為退休作好規劃也更方便。

二、不應頻密轉換投資組合

GUM策略及分析師雲天輝指，不同股票類別的回報相差十分巨大，他舉例說：「以今年年初的表現為例，最佳和最差的股票類別平均回報相差高達20%。成員可以考慮更多元化的風險資產配置，有利於優化組合回報及平衡投資組合風險。」但雲天輝同時提醒投資者，強積金屬超長線的投資，投資者應留意經濟循環變動頻繁，轉換投資組合時需要額外小心，而且不應過分因應市場周期的升跌而頻密轉換。

三、預設投資表現不俗

強積金法例規定由2017年4月1日開始，全港所有的強積金計劃都必須各自提供一個「預設投資」，它是一個符合退休投資原則的現成投資方案，回應了強積金基金收費高、選擇難的問題。其有三大特點:

．隨成員接近退休年齡而自動降低投資風險；

．收費設上限：管理費用及經常性實付開支分別不可超過基金每年淨資產值的0.75%及0.2%；

．採用環球市場分散投資策略

積金評級主席叢川普（FrancisChung）也「力撑」預設投資策略，他指：「香港及中國股票基金表現不佳，突顯了選擇表現『最佳』的資產類別的困難，以及多元化投資的重要性。預設投資策略的核心累積基金，預計將成為2023年上半年表現最好的多元化基金類別。她們是低收費的現成多元化基金選擇，免卻了選擇個別基金的挑戰，對大部分強積金成員來說，這是一個明智的長遠投資選擇。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：

陳詠妍



欄名： 財富由你起