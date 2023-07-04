經濟學諾獎得主Douglas Diamond： 銀行倒閉喚醒監管者

今年先是3月美國銀門銀行（Silvergate Bank）、矽谷銀行（Silicon Valley Bank）、簽名銀行（Signature Bank）接連倒閉，過幾天又到瑞士信貸（Credit Suisse）被瑞銀集團（UBS）收購，進入5月美國第一共和銀行（First Republic Bank）又面臨危機，後被摩根大通（JPM）收購，這一連串銀行事件令市場人心惶惶，生怕明天又有另一家銀行倒閉。銀行危機影響了全球經濟，如債券市場曾出現波動，信貸緊縮等。美國金融協會前主席及2022年諾貝爾經濟學獎得獎者Douglas Diamond反而認為銀行的倒閉是對後續市場有利的，因為這引起了市場及監管者的注意。



Douglas Diamond在法國巴黎舉行的東方匯理（Amundi）世界投資論壇受訪時指：「正因為監管者經常長期沉睡，銀行才會倒閉。因此，我們需要銀行危機來喚醒銀行家和監管者。」他的演講中提到，現在的監管者不監控借款人是否獲得批准，他們只關心銀行是否實現了風險分散，是否保持了其利率風險的監管。他認為，要解決這個問題其實十分簡單，因為只需要僱用一個會計師，然後給借款人一個簡單的任務，藉此就能知道他們是否遵循標準，Diamond直言：「這就是監督者應該做的。而事實亦證明了他們沒有做到，所以才會發生矽谷銀行的倒閉。」



兩招阻銀行危機再臨

被問到監管者還能做甚麼來確保不再出現銀行危機時，Diamond就認為有兩件事是必須要做的。第一，監管者需要在非常低調的情況下，對所有機構逐一進行壓力測試，包括那些不具有系統重要性的機構，以確保它們仍然有能力償還債務。一旦發現某機構已失去償付能力時，監管者只有兩個選擇，一是合併銀行，二是找方法讓資本進入這些沒有錢的銀行，以保持系統的穩定。這樣就能避免矽谷銀行最主要的兩個倒閉原因——無力償還及市民對其失去信心所導致的擠提。一旦監管者做過測試，便能公開告訴市民不要擔心，所有的銀行都有償付能力。



第二件事是，監管者必須考慮資產不值全額的潛在降價及一般違約風險。他指，任何類型的貸款都非常受實際利率的影響，當中商業房地產和住宅房地產亦會一同受到影響。此外，對於流動性證券上的利率風險，或商業及住宅抵押貸款上的利率風險，實際上很容易計算這些東西的真實價值。



Diamond指，當流動性資產價值下降時，國庫證券的價值也在下降。另外，據美國監管機構資本要求，針對「持有到到期」和「可供出售」資產，如果銀行持有國債等資產，可以買入帳面值持有，而且即使如利率升了5%，債券的交易價實際下跌了也一樣。

Diamond認為，這是一個償付能力錯誤設定。因為銀行即使將投資持有至到期，期間虧損只屬帳面也好，但當資金成本及存款成本上升，就會出現像矽谷銀行面對的償付能力問題。實際上，市場亦發現這種情況下會令銀行欠缺償付能力。



監管者已有處理方法

至於市場對未來銀行危機的憂慮，Diamond笑言：「到下周之前，我們都是安全的。」他又稱人們一般都不會擔心甚麼時候世界末日。Diamond認為，在矽谷銀行一事之後，監管者已經知道如何處理，他們有「工具」去處理。



金融危機也是市場的矚目點，Diamond亦指今年不會發生，他認為現在的銀行的脆弱性已經得到很好的處理。雖然他稱無法預計美國是否會繼續加息，但認為未來仍會加0.25厘，他表示：「0.25厘的幅度並不算高，但聯儲局需要加息去打擊通脹預期，並讓市場知道如通脹不下降，聯儲局會願意承受較現市預期更高的衰退風險。」



Diamond亦指，央行官員喜歡說金融穩定和價格穩定是兩個不同的問題是錯誤。央行會使用貨幣政策來實現價格穩定，金融穩定則使用宏觀審慎監管，所以央行會完全分開處理。但Diamond認為，「這是一個巨大的錯誤，因為兩者是相通的。」他相信，貨幣政策及監管兩者應要更緊密結合，以發揮對金融市場的積極作用。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：

張瑋婷



欄名： 環球投資