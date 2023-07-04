衰退•美元•救市三大變數 2023下半年拆局

回顧上半年，港股本來「係威係勢」，恒指最高見過22700點，累計漲幅達14.8%，奈何宏觀環境不及預期，最終未能保住勝果，周五（6月30日）報18916點，半年倒輸4.4%。展望下半年，普遍券商對港股依舊抱有期望，恒指目標大多睇22000點或以上，相當於後市有一成多的上升空間。



綜合券商分析，樂觀預測主要建基於美國息口接近見頂，資金流向利好新興市場及亞洲地區，估值被嚴重低估的中港股市，自然最受惠。至於港股下半年會否一如預期「逆轉勝」，美國經濟衰退情況、美元走向及中國救市規模，至關重要。



另一方面，根據不同券商、基金的心水推介，大致可歸納出三大主題，包括以AI為首的全球科技股、中國消費概念，以及電動車產業鏈，可作為下半年部署的參考。



港股後市 3大變數

回顧上半年，港股表現實在不敢恭喜，恒指埋單下跌4.4%，遠遠不及主要發達市場，令不少專家跌碎眼鏡。無他，在中國政策急轉彎，兼且經濟重啟的加持下，港股年初的升浪可謂「勢凶夾狼」，單是1月最多便漲近3,000點，一度見過22700點，正當市場順勢將恒指目標上移至25000點之際，萬萬想不到港股突然動力全失，反彈市竟會如此短癮。



盡管市況已殺得大家措手不及，但券商似乎沒有死心，普遍對下半年港股仍抱有一絲希望，暫時最牛預測來自光大證券，維持恒指今年見23000點的目標（見表一），其餘大部分目標亦在22000點或以上，相當於較現價至少有16.3%的上望空間。最悲觀非摩根士丹利莫屬，考慮到企業盈利復甦的速度緩慢，以及人民幣偏弱，將全年目標由24500點，改為至2024年6月睇21500點，而在最差情況（Worst Case Scenario），目標更低至14300點，屬全城最熊預測。



綜合各大券商的展望，市場睇好港股下半年有條件追落後，無非建基於3個假設。第一，美國經濟增長持續放緩，美國加息周期接近見頂，緊縮的貨幣環境得以紓緩，加上美元轉弱，有利資金回流新興市場。根據歷史經驗，當聯儲局停止加息後的6至12個月，亞洲股市往往有不俗表現，間接利好中港股市。第二，由於美國經濟較大機會出現軟着陸，對亞洲地區的國內生產總值（GDP）的影響相對輕微，大行相信下半年亞洲地區的增長前景優於發達市場，吸引長綫資金增加配置亞洲股票，估值被嚴重低估的中港股票，自然是增持的對象之一。第三，中國最近公布經濟數據大多不盡人意，反過來激發市場對當局出救市大招的憧憬，目前全城正觀望在7月召開的中央政治局會議前後，很大機會加碼推出振興經濟措施，以紓緩經濟下行的壓力，為港股最直接的催化劑。換言之，港股後市能否一如預期「逆轉勝」，美國經濟、美元走向及中國救市成效，至為關鍵。



變數一︰美國經濟

事實上，經歷了銀行危機後的信貸緊縮、孳息曲綫倒掛，預示美國經濟可能步入衰退，正正影響美國聯儲局的息口走勢。目前，各大券商預測的基本情境，對經濟放緩程度和發生時點，彼此的看法不一。

花旗表示，美國經濟數據表現分化，屬「滾動式衰退」，隨着經濟繼續放緩，通脹亦會隨之回落，其中主要推高通脹的租金逐漸有見頂回落之迹象。加上，最新公布的通脹數字已低於聯邦基金利率，實質利率已由負轉正。花旗環球財富投資亞太區投資策略主管彭程說︰「我們覺得加息周期大概率已經結束了。」



然而，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）日前才再度「放鷹」，意味美國年內還有可能加息一至兩次。鮑威爾說︰「因為最新一個季度的數據顯示，增長仍強於預期，勞動力市場比預期更為緊俏，而通脹也高於預期。」亦即是說，一旦通脹高踞不下，聯儲局或會不惜犧牲經濟，也要將通脹壓至目標水平。

安盛投資表示，通脹前景仍然令人擔憂，料各國央行將採取更激進措施，使得發達經濟體陷入衰退的風險持續上升，預計美國將出現輕微衰退，歐元區有望趨於平穩，而英國已步入緩慢下行周期。滙豐投資管理也預計，美國經濟將於第四季步入衰退，料GDP下降1至2%，而金融環境迅速收緊所引發的信貸周期下滑，市場似乎尚未完全反映對全球前景的悲觀看法。

另一邊廂，基於美國經濟在年底開始收縮，並且陷入相對溫和衰退的假設，施羅德認為聯儲局將會在年底前減息0.25厘，至2024年息口有望回落至3.5厘，有助美國擺脫衰退局面。

變數二︰美元走向

根據市場分析，美元滙價下半年走弱，幾乎是市場共識。究其原因，雖然聯儲局或有一至兩次的加息機會，但毫無疑問，美國加息周期經已進入尾聲，隨着其經濟增長出現放緩，甚至衰退，減息預期將會左右美元走勢。



瑞銀指出，目前的美元趨勢與2006年相似，當時美元在聯儲局最後一次加息前的7至8個月見頂，在2006年6月最後一次加息的12個月中，美滙指數下跌約5%，而亞太貨幣兌美元則上漲約8%。同時，全球宏觀環境似乎跟2006年有類似之處，如歐洲央行的緊縮周期尚未結束，而中國經濟增長正在加速。

由歐洲國家的央行操作看來，確實比聯儲局表現得更鷹。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）稱，7月議息可能進一步加息，並會把利率維持在高位一段時間。歐洲央行估算至2025年底，歐元區的工資增長將會較目前增長14%。因此，為了讓需求和物價降溫，歐洲央行有必要延長緊縮的時間。另一方面，英國5月通脹數字高於預期，迫使英倫銀行上周宣布加息0.5厘，將關鍵銀行利率升至5厘，還暗示可能需要繼續加息，以遏抑通脹及強勁的就業市場。



基於美國與其他國家的利差收窄，美元相對其他貨幣將會此消彼長。花旗指出，美元短期波動在所難免，大方向應該往下走，這個周期性走弱，很可能會持續至未來幾年。彭程形容弱美元是眾望所歸，有利全球股市，屬於重要的投資主題，「在歷史三次美元熊市，每個國家的股市都是上漲的，上漲最多的是中國。此外，韓國、台灣、印度都表現不錯，美股也表現得很好，因為美國很多企業的收入是來自於國外市場的。」



瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）預期，隨着天然氣價格下跌，美國對日本和歐元區等能源進口國的貿易優勢已經減退，料美元對日圓、歐元和瑞士法郎等貨幣將會轉弱。另市場對經濟衰退的憂慮可能會支持其他避險貨幣，點名看好日圓、瑞士法郎。其中，美元兌日圓的12個月目標為120。

美股宜坐不宜減？

美股上半年表現大勇，截至周四（29日），美國道瓊斯指數、標普500指數與納斯達克指數，今年分別累漲2.9%、14.5%及29.9%，不禁讓人擔心美股是否要抖抖氣，並由其他落後的市場接力。因此，對美股下半年展望持保守態度的券商，大有人在。

瑞銀指出，美股目前已計入美國經濟近乎完美着陸的預期，惟這個情境不太可能實現，建議美股持倉過高的投資者削減配置，且青睞新興市場，以及歐洲和亞洲的機會。另一直充當「淡友」的摩根大通發表報告，堅持全年看淡的觀點，預言美股或出再現大調整。尤其，聯儲局或在年底前再加息兩次，這樣一來，下半年股市將面臨更具挑戰的宏觀環境，一旦經濟開始放緩，企業盈利增長不及預期，投資者很快意識到美股估值過高，資金流出的速度可以很快。

至於是否跟隨大行建議減持美股，不妨可參照一下歷史數據。不說不知，每當上半年美國股市錄得雙位數的漲幅，下半年冧莊的機會頗大（見表二）。以標普500為例，自1950年起，不包括2023年，指數上半年上漲超過10%的年份共有21次，下半年「再下一城」的年份達到18次，命中率在八成以上，反映投資者寧願坐多一會，未必急於走貨，可作為大家出入市的另類參考。

變數三︰中國救市

中國經濟自宣布再開放以來，市場期待今年在中國復常主題中獲利，而年初市場確實有所表現。然而復甦氣勢很快便後勁不繼，亦未見中央有進一步重磅的政策出台，各大券商有不同解讀，有認為部分領域的修復需時，亦有認為6月減息為更多政策出爐的訊號。

無論如何，中國政府在下半年會否一如預期出救市大招，絕對是後市的關鍵，由券商訂下的恒指目標，可知一二。最明顯，渣打給出兩個恒指目標，若有重大政策出台，將看好恒指年底見20000至23000點；反之，一旦政策預期落空，其目標只有18000至20000點，以區間上限計，差距足足3,000點！



信心問題影響恢復

對於中港股市表現近期欠佳，市場普遍認為出於國內恢復未及預期。彭程認為，主要還是信心問題。「因為消費其實已經報復性反彈完了，要再持續很難，因為就業難，大家沒有信心，很多企業家沒有信心。」5月各項消費數據按月再回落，加上中國就業問題在數據上持續浮現，令市場將問題指向就業端。



生產端影響就業率

而就業本身的恢復，似乎亦難以透過政策一蹴而就，滙豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱表示，主要受生產端的通縮影響，令服務行業的工作崗位在近年出現負增長。她指出，「從2017至2019年，每年大概有800萬的工作崗位，是來自服務行業的。但從2020至2022年其實是負增長。所以從3年加起來的這個角度來看，造成了這個失業率。」



她認為恢復並非不可期，但特別需要耐性觀望，「在過去3年以後因為疫情原因，是需要一段時間來恢復的，很難說，過去3年可能少創造了1,000萬或2,000萬的工作機會，今年可以在上半年突然一下就能夠恢復過來，所以這個恢復需要一定的時間。我們覺得可能就是為甚麼整個市場可能在1、2月上漲過以後，後來股市回落得很快，因為大家覺得好像沒有大家想像的恢復得太快。」



踏入7月接近政治局會議舉行，以及6月央行減息，市場對中央出手期待度又上升。至於中央如何實際救市，瑞銀認為月底的會議是政策加碼和基調轉變的關鍵時點。但鑑於央行已經啟動降息，同時青島等二綫城市進一步放鬆了房地產政策，該行認為一些措施在7月底前就可能出台，如進一步放鬆房地產政策及小幅降息等。不過，重大的財政支持和政策基調轉變，或需等到政治局會議才可見。



渣打亦表示關注政治局會議，屆時若有大型政策出台，料對港股會有所支持，並認為中國在未來數月會繼續推出針對性的貨幣、財政及監管政策放鬆等措施，以維持疫後復甦。 該行指若市場對政策預期上升，料恒指可升穿20000點，但預期21000點區間出現阻力，主要還是擔憂市場對大型政策措施出台的預期出現落差。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：

鄭昊彤

林衞



欄名： 封面故事