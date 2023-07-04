宏利推2隻ESG主題強積金 看好ESG債券市場回暖

宏利早前宣布，將其強積金（MPF）計劃下2隻基金，變更成環境、社會和企業管治（ESG）主題的產品。宏利接受本刊訪問時表示，隨着更多人關注ESG題材，現時是合適的時間推出相關產品，讓投資者享受回報。

ESG近年來受到市場關注，宏利香港及澳門退休業務部副主管何精怡表示，可持續投資的需求日益上升，宏利作為MPF供應商，有責任在MPF投資過程內，加入ESG元素，讓MPF成員可以了解及體驗可持續投資較長遠的正面回報和效益。



她續指，在積金局於2021年推出ESG相關指引後，宏利評估其MPF平台上的基金，經過相關部門審核後，最近獲批准，並將在10月3日正式變更2隻基金的主題。



2隻基金分別會更名為「宏利MPF恒指ESG基金」和「宏利MPF可持續亞太債券基金」，其投資目標、政策及投資均衡性亦將相應變更。



「宏利MPF恒指ESG基金」擬投資於現時的華夏恒指ESG（03403）ETF，旨在追蹤恒指ESG增強指數的表現；而「宏利MPF可持續亞太債券基金」的投資策略則為更多聚焦在ESG投資項目比重較多的項目之上。



轉換主題大勢所趨

宏利投資管理定息產品部執行總監兼高級組合經理黃栢仁指，在該債券基金更名前，團隊幾年前開始已逐漸將ESG概念放到基金之中。在研究每一間公司時，分析員會為其ESG的每個類別評分，從而影響最終對該公司的投資評級。因此，變更主題屬自然之舉，只是突出已有的方向，而非突然轉變。



環球ESG債券銷售在連續多年增長，於2022年錄得按年下跌。黃栢仁認為，2022年的投資環境跌宕，在美國聯儲局加息下，企業在發債時更加審慎，同時，在地緣政治等外圍因素下，亞洲公司發美元債的積極性亦減低。另外，在中國不斷減息下，「企業發現在國內發債比發美元債更加便宜。」因此在多個因素下，在亞洲發行的美元債比之前下降不少。



ESG債比例逐步升

不過，值得留意的是，近年來ESG債佔整體發行債券的比例慢慢提升，「像2018年，亞洲發行的債券中，約10%為ESG債，但去到2022、2023年，該比例已經上升至約40%。」這反映無論公司、投資者，還是監管當局，都很積極地推動ESG債券發行。在美國息口即將見頂，利率慢慢回落的情況下，企業在發債時，仍會考慮相當大比例的ESG債。



事實上，今年ESG債券發行已回暖。據《彭博》滙編的數據顯示，4月綠色、社會、可持續發展和可持續發展相關債券的銷售總額為834億美元，為自2007年綠色債務市場成立以來最活躍的4月。當中，可持續發展債務中金額最大的綠色債券，其銷售額達到524億美元，亦創下4月份的記錄。



香港綠債具吸引力

香港政府於6月1日宣布，成功發售接近60億美元等值的美元、歐元和人民幣綠色債券，並於港交所（00388）和倫敦證券交易所上市，獲標普全球AA+及惠譽AA-評級。募得資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展項目提供資金。



黃栢仁表示對該綠債有興趣，因為本身的評級高。不過，他強調，不只香港，每一個區域都有投資機會，比如南韓，在疫情期間發行了社會責任債券，幫社區渡過疫情困境，香港則是以綠色基建為目的。他認為，評級較高的司法管轄權（Jurisdiction）發行債券，如果能提供正常以至較高回報，就十分吸引。此外，他亦有留意像馬來西亞、印尼和新加坡等綠色債券的機會。



「宏利MPF可持續亞太債券基金」旗下投資項目擬將至少85%的淨資產，投資於亞太地區的公司及/或政府及政府相關發行人以美元計價的固定收益證券及與固定收益有關的證券作分散投資。黃栢仁指，85%的門檻定得相對高，餘下的15%為緩衝的部分，當未有最適合的投資機會時，可能會作資金管理，如將錢泊在美國債券等。因為該基金以ESG為主題，所以盡量想以較高比例來投資，而15%的緩衝相當足夠。



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撰文：

林斯凱



欄名： 環球投資