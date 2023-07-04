遊客漸返高峰 金沙踏上復甦征程

近月到訪澳門遊客數量逐漸復甦，業界更預計未來兩個月暑假將迎來下一個旅客高峰。

坐擁威尼斯人及倫敦人等大型項目的金沙中國（01928），在中場及非博彩業務雙雙發力下，

正踏上復甦征程，未來季度的收益料勝算不少。

自內地恢復全面通關，到訪澳門的遊客亦自疫情時的低谷復甦。雖然過去兩個月屬於行業淡季，惟5月份賭收達155.7億澳門元，創2020年1月以來的新高。滙豐證券亦推算，澳門6月份首18日料跑贏5月份同期約5%。促成濠賭業今年淡季不淡，除因遊客趁機釋放因疫情而積壓多時的出行需求，一眾澳門賭場營運商近年加強非博彩業務，包括購物中心、展覽、演唱會和體育活動等，藉以加強旗下項目的吸客能力。

為期兩個月的暑假旺季揭幕，業界看好能迎接下一波遊客高峰。濠賭股業績加快後來居上之下，值得伺機下注。



中場業務擁競爭優勢

擁有外資背景的金沙，多年來在澳門透過綜合度假村的業務模式，建成多個互相連接的多品牌酒店及度假設施，吸引不同檔次的消費者。旗下項目包括位於路氹地區的威尼斯人、巴黎人、百利宮、倫敦人及鄰近港澳碼頭的澳門金沙等。長期以來，金沙專注利潤率較高的中場博彩業務，因此其盈利能力一直於板塊領先。截至前年集團中場市佔率為24%，位居行業首位。澳門新《博彩法》去年生效，衝擊業界貴賓廳業務。天風證券認為，集團中場業務發力直接開拓貴賓客戶，在法例修訂後反更加強競爭優勢。



中場博彩以外，金沙亦大力發展非博彩業務。目前集團旗下項目合共有酒店客房及套房逾萬間，冠絕濠賭板塊。截至疫情前，集團各物業酒店入住率均達90%以上。隨着改建項目倫敦人逐步啟用，客房數量料逐步增加，提高旅客接待能力，迎接訪澳旅客復甦。此外，集團在旗下項目開設多個購物中心，合共佔地逾200萬平方呎及700間商店，當中最知名的是以運河為主題的威尼斯人購物中心。展覽場地方面，金沙旗下的金光綜藝館設有逾萬個座位，自開幕以來已是華南地區主要表演場地之一。



憑藉旗下賭場和大型酒店及商場組合產生協同效應，集團疫後首份業績亦果然受益於內地放寬旅遊限制。上季集團淨收入按年增加1.3倍至12.8億美元之下，經調整溢利亦成功虧轉盈賺3.9億美元。其細分業務上季表現也有亮點，包括中場博彩收入恢復至2019年的61%，每賭桌日均收入亦恢復至2019年同期的75%，遠超同期旅客的恢復率。受益於富吸引力的零售商戶組合，集團上季旗下商場收入更恢復至2019年同期的94%。



恢復人手增客房供應

各物業的表現方面，雖然集團首季面對人手短缺問題，導致多達3,800間客房需暫停服務，旗下各項目首季仍全數錄得溢利（見表），恢復至2019年同期介乎26%至88%。集團相信隨着成功招聘更多員工，次季料能增加約3,000間客房投入服務，踏入本季更可全數推出合共約12,000間客房，並計可透過控制推廣開支抵銷員工成本上漲。摩通亦看好，集團各項目經調整溢利在今年餘下季度將持續反彈，距離重拾整體盈利的日子已不遠。



業績能見度清晰，加上經過多年營運，旗下度假村成功在內地遊客建立品牌效應，踏入下半年金沙相信成為北水積極追捧的對象之一，後市表現值看好。待該股回抵預測市盈率30倍以下，即26元時可伺機吸納，目標價看兩成回報即31.2元。止蝕價則可定於5月低位24元。

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撰文：

李尚毅



欄名： 北水追蹤