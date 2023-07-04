自動化增長有需求 Rockwell有破頂潛力

人工智能（AI）運用是近期大熱主題，但一個相關領域也具結構性增長，這就是自動化，而且其中會大量運用AI技術。事實上，全球面對人口老化及要提高營運效率，將工序流程自動化已是持續的大趨勢，純工業自動化公司Rockwell Automation（ROK）因而受惠，並有機會再試高位。

面對工資上漲壓力，很多公司都會想辦法去簡化所有生產工序及營運流程，Rockwell Automation會幫助客戶將複雜及具挑戰性問題，用單一硬件及軟件的方案解決，着重推動簡化。利用在建築物內及雲端軟件即服務（SaaS）可以縮短安裝的時間及減低擁有成本。



在2023年第一季（2023財年第二季），Rockwell的銷售達22.8億美元，按年升25.8%，較預期的21億美元高。經調整每股盈利為3.01美元，較去年同期升81.3%，同樣優於市場預期的2.58美元。若看增長動力在近五個季度中較強。



軟件及控制業務強勁

再看3個業務分部表現，智能裝置（Intelligent Devices）包括動能、安全、感應、工業配件等的銷售增長為26.5%，達10.2億美元，而撇除併購及滙率因素的有機增長為26.8%。智能裝置佔總銷售約45%，為最大銷售來源。分部增長是受到很多行業利好表現推動。例如，獨立運貨車於半導體、食品飲料、生物科技等行業獲更廣泛採用，好像在晶片廠會用來運輸晶片，而且公司於季內成功爭取到大客投資以加強現代化及擴張物料處理系統，Rockwell的獨立運貨車可協助提高晶片產出及更有效運用廠房空間，令到產能提升及明顯節省支出。



軟件及控制（Software & Control）業務包括控制、視像軟件及硬件、資訊軟件、網絡及安全基建等。分部銷售於第一季為7.4億美元，佔總銷售約32.6%。以百份比計，增長按年升38.5%，而有機增長更高達41.6%，可見增長動力很強。增長是因為Logix技術應用需求上升及整體供應鏈改善。Logix是可讓同一硬件及軟件編程環境支援多領域功能使用如動力及電力控制等，目前只有Rockwell可以做到。



第三項業務是生命周期服務（Lifecycle Services），包括咨詢、專業服務及解決方案、維修服務、於石油產業合營公司Sensia等。在第一季銷售同比增長10%，至5.1億美元，佔總銷售22.5%。而有機增長為11.7%。分部增長主要受Sensia強勁訂單帶動。



供應鏈不順影響消褪

Rockwell的業務之前受到供應鏈不順的影響，但這因素已大為消褪，加上需求帶動，所以銷售可有雙位數增長。另外，整體營運利潤率也有改善，由去年同期的15.7%，升至21.3%，主要受到更高銷量及正面的價格及成本變化拉動，惟部份被投資支出等抵銷。細看三分項業務的營運利潤率，智能裝置由去年14.6%升至20.2%；軟件及控制由24.6%升至33.6%；生命周期服務由7.3%跌至5.5%。



值得一提，Rockwell的年度化經常性收入（ARR）按年升15%，反映客戶願意投入更多資金去採購公司的產品及技術，這對公司是有利趨勢。



EMEA銷售增長近四成

自動化需求屬全球性，雖然北美繼續是最大市場，但是其他地區增長都有力。在今年第一季，北美銷售佔58.5%，按年增長22.3%。另外三個市場歐洲、中東及非洲（EMEA）、亞太，以及拉丁美洲，則分別佔總銷售20.2%、14.8%、6.5%，同比增長率則為39.4%，25.5%及18.7%。可見各個地區都有需求增長。



由於營運狀況利好，所以Rockwell將2023財年的盈利指引上調，銷售增長由原先的10%至14%，升至12.5%至16.5%。有機銷售增長預期由11%至15%，上調到13%至17%。經調整每股盈利由10.7美元至11.5美元，升到11.5美元至12.2美元。



Rockwell強勁的地方是能夠幫助不同公司進行數碼轉型，而且有軟件及硬件配合，主要專注於十多個行業的落地應用，好像在汽車領域的銷售就按年升40%，因為在新能源車及電池產業在美國及中國都贏得新客戶，幫助他們透過自動化去優化營運成本，而且隨着客戶未來產能擴張，生意預期也會得益。另外，在食品飲料行業更多客戶加大廠房設施投資，令到增長按年達40%。公司亦見到在奶類及農產品處理業務的需求強勁。汽車及食品與飲料行業佔收入約三成，這兩個行業增長強，對前景自然正面。



Rockwell的股價在4月至5月高位整固後，於6月出現向上突破，現時股價處於今年以來高位。至於目前市盈率（PE）約28.5倍，而2022年1月初在歷史高位時的PE則為30倍左右。



對比近5年水平，如果公司能保持盈利平穩增長，30倍PE不算貴。Rockwell的歷史高位約為345.5美元，截至周四（6月29日）股價為324.24美元，相信是另一隻有力上試歷史高位的美股。

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撰文：

梁耀康 CFA



欄名： 新經濟時代