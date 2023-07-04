近日小龍辦了一場綫下講座，很多人參加，而場地位於尖沙咀。那場地開張正是2020年疫情前幾個月，3年過後仍可支撑下去確不容易，今天我們正想拋磚引玉分析一下工商寫字樓的問題。



按揭上升 需求大減

其實很多人不知，工商寫字樓等的買賣近年是非常困難，先別說其他，單是按揭大多都是H+或者P+計算利率。大家試想想過去一年，如以H+1厘作計算，今天已經差不多6厘或以上。但是一年前銀行同業拆息（HIBOR）可能只是1厘至2厘。這對於需要再融資的業主來說，是一個巨大的打擊，因為商業貸款不似私人樓按那麼長期，而是可能每年或幾年，作為貸款的年期，在到期後續貸款。他們必須以更高的利率償還貸款。但因為物業價值下跌，他們可能還需要支付更多的抵押品或本金，才能獲得銀行的批准。

然而，按揭利率上升令到每月供款上升也不要緊，而更重要的是需求大減。香港去年本地寫字樓整體空置率升至14.4%，甲級寫字樓空置率升至15.1%，創下自1998年以來長達24年的新高。因為空置率上升下，令到租金都大跌。例如金鐘某甲級商廈，租金由2019年的60元至80元一尺，跌至今天約30元至40元一尺。



世界改變 分析仍然

這3年來，在家工作或者綫上會議等亦令到工商寫字樓市場受壓。以小龍為例，以前每月一次的綫下講座已經轉到綫上舉行。但是大部分參加者都不願意轉回綫下。世界已經改變，經濟已經改變，但是大部分人心中的樓市仍然停在疫情之前。

小龍在多次在本欄指香港樓市2018年周期完結，2021年後樓市將會下跌，2023年至2025年將是機會，而很多人說九運如何如何，但更重要的是不要在九運前死去。

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撰文：

小龍



欄名： 贏在轉勢