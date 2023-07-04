放寬買第二單位減借貸風險

最近銀行追數追到痴綫，大家不要以為那些被銀行追數的人無錢，其實只是現金流不足，他們可能有大量物業，但物業不賣走就不能變現，所以近日見到有一些投資者賣樓，即使虧本都賣，理由是要還錢給銀行。

如果他們不賣樓，銀行有權將他們的物業沒收後出售，同樣地有大量現金退回給客戶，到那時候就很尷尬。所以，現在銀行的策略是只追不收，就算收了都不售，不賣就不用退錢給客戶，不但大家可避免尷尬，而且銀行亦不用得罪客戶，損失一大筆生意。



用按揭保險供樓增風險

銀行現在最擔心的就是只得一個單位，借了八、九成的業主。如果這個單位在疫情時間買入，現在大多數變成負資產。要是幸運的話，業主仍然繼續供樓，不然就要按揭保險公司幫忙。正是長貧難顧，如果太多數人用按揭保險供樓，這將會構成壓力，按保公司在未來會減少批出保險，受益的人自然會減少。換句話說，八、九成貸款買樓就會變成一個口號，或不會有許多人可以得益，有違香港政府協助市民置業的精神。

政府推出的辣招有一式是做錯的，就是不准香港人買第二個單位收租。除了令到租盤減少，租金上升之外，就是只買一個單位的人往往是借八、九成買樓，物業很容易資不抵債，但如果准香港人多買一個單位收租，由於第二個單位最多可以借五成，立即令到持貨業主的借貸比率，由九成或者八成下跌至六成半至七成。對銀行來說，比只有一個單位安全得多，而且又不用花心機向那些業主追數，按揭保險公司亦毋須幫助他們，可以保留資金幫助有真正需要的人。



按揭比率大易變負資產

老實說，不少只得一個單位的業主不少已經變成負資產者，如果他們放棄供樓，甚至移民離開，這將會對樓市做成一個很大衝擊。為今之計就是放寬香港人買第二個單位的辣招，千萬不要以為這樣做是剝削了未有樓人士買樓的權益，其實是幫了那些只得一個單位，而又做了八、九成按揭的業主，否則樓價繼續下跌，那些業主就會變成負資產者，而按揭保險公司亦有餘額幫助有需要的人。

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撰文：

湯文亮



欄名： 鑑古知今