降通脹未竟全功 留意科技股以外機會

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）日前重申，降通脹未竟全功，「路漫漫其修遠兮」云云，但市場並未有太大反應，沽空者更加是損手爛腳，現時要加入沽空大軍似乎言之尚早，投資者要防守或可留意科技股以外的機會。

鮑威爾本周出席國會聽證會時強調，當局要將通脹降至2%的目標還有「很長的路要走」，又暗示今年或會再加息2次25點子。他在聽證會上傳遞的訊息與上周議息會議後的講話一致。

鮑威爾解釋，雖然通脹過去一年大約減少了一半，但很大程度上緣於能源和食品價格下跌，「我不會說（食品和能源）完全不受貨幣政策影響，但它們主要是受經濟中其他事情，像俄烏戰爭等影響。」他續指，隨着供應鏈堵塞情況的緩解，價格已經降溫，但這同樣不是貨幣政策的真正功能。

美國官員正在密切關注勞動力市場，因為工資是價格大幅上升的關鍵服務部門中，其中一項最大支出。鮑威爾說：「貨幣政策真正發揮作用的地方是服務部門，而這正是我們未看到太多進展的部分。」

不過，市場的預期與聯儲局並不一致，利率期貨顯示，美國今年將只會再加一次25點子息，之後於明年1月減息。

沽空者已損失逾千億

美國股市更是無懼加息預期，實行「你有你加，我有我升」，年初至周四（22日），三大指數皆上升，以標普500為例，升幅達14%，科技股為主的納斯達克指數更達30%。事實上，今年美股反彈以來，市場不乏看淡人士認為股市升幅並不合理而想要造淡，結果可想而知。

根據金融數據分析金司S3 Partners數據顯示，年初至今沽空美股的投資者共虧損約1,200億美元，當中僅6月上半個月就佔720億美元。不過，帳面損失逾千億並未有嚇怕這些沽空投資者，S3指，6月市場對美股的空倉規模超過1萬億美元，達到2022年4月以來的最高水平，亦高於年初的8,630億美元。

個股方面，Tesla（TSLA）於6月8日成沽空最多的股份，截至6月15日，沽空金額達235.5億美元，比率3.3%。隨着該股翻倍，做淡的投資者帳面已損失超過了140億美元，但仍幾乎沒有迹象表明他們正在拋售這些賭注。

由美國商品期貨交易委員會（CFTC）提供的標普500指數投機淨頭寸數據來看，淨空倉數字目前較6月初有所回落，但截至6月17日，數字仍相當龐大，達33.1萬份合約。而從過往歷史來看，目前難言見頂或轉勢將至。如果看好的投資者勝出，這些龐大的空倉最終或會支撑股市上升，因為挾淡倉（Short Squeeze）會推動更多買盤並提振股市。

美股今輪升勢有很大部分來進取的散戶，對沖基金及其他機構投資者則因為美股估值高、市寬窄，以至加息預期等原因而卻步。

留意板塊輪動機會

當然，並不是說應該一味死衝而無視潛在的回調風險，從《CNN》的恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）、美國個人投資者協會（AAII）散戶情緒指標、VIX恐慌指數，以至標指的相對強弱指數（RSI）等來看，現時都到了值得留意的地步。

然而，若果長期投資者要準備防守的話，想的不應該是加入沽空大軍，而是回歸企業盈利、估值本身，甚至可以留意科技股以外的機會。

高盛策略師David Kostin對美股後市仍保持樂觀，原因來自兩點，包括經濟衰退機會減少，以及AI逐漸普及為企業利潤增速提供重要支援。他又指，市場將對科技股進行更廣泛的估值重估，隨後升勢將擴至其他股票，最終令標指受惠。

華爾街口風未一致

美銀分析師Savita Subramanian早前亦轉口風，指美股的熊市已經正式結束，未來仍有反彈的空間。她指，雖然牛市的定義較「隨意」，但1950年以來，標指在反彈20%後的12個月內，有92%的時間都會繼續上升勢頭。

不過，華爾街目前仍未達成一致意見，像花旗策略師Scott Chronert重申，標指料於年底前跌至4000點，並提出到2024年中期達4400點的新目標。

華爾街著名大空頭、摩根士丹利策略師Michael Wilson仍未被升市折服。他指，因為財政支持消退、流動性減少和通脹的下降，可能會抑制今年下半年美國股市反彈，「如果下半年經濟增長如預期般重新加速，那麽支持股價上升的言論將被證明是正確的。反之，投資者可能會面臨一個粗暴的覺醒。」

也許，要等到華爾街一致看好，投資者才真的要警惕。

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撰文：

林斯凱

