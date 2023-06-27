重構股債比例 全球資產配置執位

臨近半年結，環球投資市場分野甚大，AI熱潮谷起美國納斯達克指數，截至周四（22日）已累漲三成，領先全球主要股市。反觀，港股卻後勁不繼，未能保住中國經濟復常的戰果，恒指暫時倒跌4.5%，恒指周五（23日）收報18889點。展望下半年，市場聚焦美國經濟會否步入衰退，以及聯儲局的息口走向，究竟資產配置須重新執位嗎？

海通國際環球資產管理部主管王勝祖表示，基於美國經濟呈「軟着陸」的假設，加上股債回歸負相關性（Negative Correlation），相信配置發達市場股票與債券為主的組合，可獲得穩健回報。「歷史上，若股票和債券存在負相關性，在不同的風險時期，兩類資產可以互相提供對冲和保護，減少投資組合的波動性。」

港股方面，王勝祖認為當下可留意兩個方向，一是物色高增長行業，如科技、消費及遊戲板塊；二是留意大型國有銀行、石油和電訊股，因這類股份屬於高派息，且身處政策扶持的行業。

半年結將至，又是檢討成績的時候！今年投資實在「說易不易、說難不難」，主要分野在於有無揀中步入升浪的市場，買中跑贏的資產，回報差異之大，猶如處身平行時空。由表一可見，受惠AI熱潮的美國納斯達克指數一枝獨秀，累計漲幅30.2%，緊接其後為得到股神巴菲特（Warren Buffett）加持的日股，日經指數上升25.6%，至於港股則是「有頭威無尾陣」，恒指、恒生科指暫時倒跌4.5%及6%。

另一方面，即使留守港股市場，並不代表注定「乞米」，若果押中「中特估」一樣有不錯的回報，如標榜高息兼業務穩陣的中國移動（00941）、中國電信（00728）皆有兩成的累計升幅，好彩買了中石油（00857），更有多達52.4%回報。畢竟，這些都不是甚麼刁鑽、冷門的股票，在在引證了「說難不難」的說法。

有升有息分注入市

展望下半年，牽動市場神經的因素，不外乎美國聯儲局的息口走向、美國經濟會否步入衰退，以及中國經濟回復動能等。海通國際環球資產管理部主管王勝祖對下半年的基本預測為美國經濟將會實現軟着陸，聯儲局於年內或再有1次加息機會，未來6至12個月息口維持在高位。「即使開始降息，也不會這麼快的降下來，應該在4.5至5厘的水平。」

基於上述的假設，他覺得下半年會偏向配置發達市場的股票與債券，既可賺無風險利息，又能夠博股市進一步上揚，尤其是美股。「我們會偏好發達市場，而不是新興市場，因為利率倒掛會引發後者的資本外流，這也是人民幣走弱的主要原因。我們認為今年內，甚至餘下時間，可能發達市場會取得更好的正收益。」

的確，美股明顯擺脫了去年的頹勢，美國三大指數相繼由低位反彈超過兩成，符合「技術性牛市」的條件，讓人憧憬美股回復大漲小回的格局，並非「無譜」。以標指為例，自1949年以來，每當指數反彈兩成，且開始步入牛市，中長期維持向上的概率頗高，以1年表現計只有1次「撻Q」，普遍更有雙位數的回報（見表二）。換言之，今年標指在6月8日收市開始進入牛市，距今上漲約2%，相對過往的1年平均升幅18.4%，目前尚有一定水位，不妨趁調整，或分注入市。

溫和衰退時間不長

王勝祖也說︰「一般來說，美股進入牛市，會持續一段時間。同時，現在美股已經反映了美國利率處於歷史高點的因素，這樣會繼續支持股市上漲，好比我們爬山，到了山頂以後，無論往哪條路走，都是往下走的，只不過是下得緩一點，還是陡一點而已，市場對利率的研判也是這樣。」

對於淡友不時拿美國經濟衰退作為看淡後市的藉口。在他眼中，過往的孳息曲綫倒掛（Inverted Yield Curve），確實預示經濟難免出現衰退，關鍵在於衰退的嚴重程度，其基本預測偏向相信只會出現因高基數效應而引起的「技術性衰退」（見80頁財經詞彙）。「比如說，國內生產總值（GDP）連續兩個季度倒退，應該是會發生的，但我們的基本預測是個軟着陸，而不是陷入2008、2009年的金融危機。如果有一兩個季度，因各種各樣的理由，信心不足也好，股市投資者開始獲利也好，有一些金融條件收緊也好，這種溫和衰退通常持續時間不會太長。」

他解釋，美國今年矽谷銀行（SVB）等中小銀行出問題，主要因聯儲局加息的情況下，由資產負債錯配引起的，然而美國銀行業、房地產業卻沒有如2007年這樣，資產負債表存在很大的問題。「這些企業的資產負債表仍然在擴張，在這種情況下，發生大規模的深度經濟衰退的可能性不怎麼高。」

買入指數基金便可

當問及如何配置美股，王勝祖直言大家簡簡單單買入追蹤美國指數的交易所買賣基金（ETF）便可，如領航標普500 ETF（VOO）及SPDR標普500 ETF（SPY）。他說︰「哪怕是一般的專業投資者，我們認為具代表性的指數基金已經足夠，反正很少有一隻主動股票基金能夠連續跑贏標指的，而且美國ETF不僅種類很多，指數基金的管理費又很低，還有提供槓桿ETF，甚至有3倍做多的。」目前市面上較流行的標指槓桿ETF，正向有ProShares 2倍做多標普500指數ETF（SSO）、ProShares 3倍做多標普500指數ETF（UPRO）；反向則有ProShares 2倍看空標普500指數ETF（SDS），足以應付不同的市況。

至於今年脫胎換骨的日股，他偏向有保留，「如果現在的時點來看，我們認為不宜過多的配置，因為不論估值也好，過去的累積漲幅也好，其實已經很高。相對來講，如果亞洲股市讓我們來選，還是會選擇中港股市。」

股票以外，王勝祖又強調今年股票與債券重新建立了負相關性的關係，使得債券能夠發揮更佳的對冲作用，故有必要增加債券的比例，若組合持有60%股票、40%債券，或者股債各佔一半的配置，相信在未來6至12個月，不難獲得相對穩健的回報。「歷史上，若股票和債券存在負相關性，在不同的風險時期，兩類資產可以互相提供對冲和保護，減少投資組合的波動性。」

息口預期變債價升

所謂的負相關性，指的是股票與債券價格朝不同的方向發展，而根據一些研究顯示，股債的負相關性往往在息口周期的轉角位較為顯著。舉例，在經濟增長、通脹同步上揚的情境，風險偏好有利於股票，但在加息預期下，令債券受壓，並呈現股強債弱的情況；反之，在經濟增長、通脹向下的情境，衰退陰霾不利企業盈利前景，同時減息預期大利債價，導致債強股弱。

恰好，當下面對的宏觀環境，正是較接近於後者。王勝祖說︰「未來一段時間，即使美國經濟出現衰退和疲弱，令股市受到影響，但因通脹往下走，聯儲局息口預期也在轉變，債券收益率會下降（即債價上升）。」

由於美國經歷了近40年最快的加息周期，挑選債券也有竅妙。首先，他建議大家投資發達市場的國債，包括美國、歐元區的國債。其次，大家可以適當增加組合的久期（Duration），例如由1至2年期的國債，增加配置5至7年期，甚至10年期的國債，這樣一來，當美國進入減息周期，對息口更為敏感的長年期債券，債價的彈性更大。第三，他又建議關注亞洲金融機構的額外一級資本債券（AT1債券，見80頁財經詞彙），「瑞信（Credit Suisse）事件後，亞洲區內銀行的AT1債券息率比較高，但因違約風險比較小，也是可以配置的。」

同樣地，配置債券亦有更簡單的方法，即是可考慮買入在美國上市的中年期國債ETF，勝在門檻比較低，只要擁有美股戶口，便能入場，包括iShares 3至7年期美國國債ETF（IEI）、iShares 7至10年期美國國債ETF（IEF）和Vanguard中期國債ETF（VGIT）。

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撰文：

張以正

林衞

