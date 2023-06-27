購置稅減免打頭炮 促消費政策力度加碼可期

中國重啟經濟及促消費為中央力推的主題，尤其在「兩會」把恢復和擴大消費擺在優先位置，令市場對消費板塊的表現，以及扶持政策有較大的期待。值得注意是，新能源汽車減免車輛購置稅政策再獲延長，或是更多促消費政策落地的前兆。

中央視汽車消費為促消費的重要手段，繼大力推動新能源車下鄉活動，讓新能源車銷售進一步滲透至農村地區。中國財政部、稅務總局和工信部於周三（21日）公布，再延長減免新能源汽車購置稅政策，至2027年底，預估減免規模達5,200億元（人民幣，下同）。券商分析，在中央政策指引下，後續對其他領域的促消費政策或將加速落地。

消費券仍有加碼空間

回顧年初至今，中央出手的力度相較起以往較小，市場期待刺激汽車消費之後，或會在消費券的相關政策有所着墨。國金證券指出，當前地方消費券投放規模較2022年同期有所降低（見圖一），截至上周日（18日），樣本省市消費券投放規模達7.6 億元，低於去年同期的12.4億元。消費券規模下滑，或因當前地方消費券主要由地方財政資金支持。

因此，若由中央而非地方政府主導下，消費券投放規模可能對比去年有加碼空間。國金證券認為，這樣可不受地方財力所限之餘，亦能避免地方債務壓力掣肘，而且過去由中央出台的全國促消費措施，力度往往較大。舉例，2011年全國首輪家電下鄉期間，財政補貼金額單月達460億元；2016年車輛購置稅優惠規模或超過700億 元；2022年推出的車輛購置稅減半政策力度進一步提升、半年即達600億元。

全國性補貼效果長遠

比起地方發放的消費券，全國層面的補貼措施帶來的提振亦較為長遠及明顯。以上文提及的全國首輪家電下鄉政策為例，其持續時間約5年，帶動農村雪櫃、空調保有量在2011年分別增長36%及41%﹕在過去三輪的汽車購置稅優惠政策亦顯著推動燃油車銷量，尤其是2009 年，促使當年汽車月度銷量按年快速上漲，最高超過95%。

近來中國亦力推綠色智能家電下鄉，中國消費表現在下半年或有望獲政策力撑。中國商務部早前表示，將重點推動加快恢復和擴大家電消費，其中會以推動家電以舊換新和綠色智能家電下鄉入手。同時，家電換新升級的消費需求持續增長，據主要電商平台銷售數據，今年首5個月家電以舊換新和綠色智能家電下鄉銷售額按年分別增長83.7%和12.6%。

中期仍看就業端恢復

雖然政府有心支持，中國消費餘下的問題，還是在於消費者一方，政府目前推出的措施仍以需求方為主，或者也側寫了中國居民就業及收入改善仍有待修復，尤其是青年就業的問題。國家統計局上周公布的數據顯示，5月青年失業率再創新高達20.8%，對比整體5.2%的失業率有相當差距。

圖二顯示，中國居民收入增速仍然低於疫情前水平，2023年第一季增速約4%，對比2019年同期為約8%。中期來看，促進就業、提升居民收入水平或是擴內需、促消費的關鍵。國金證券認為，居民收入修復放緩或是限制消費意願及能力的重要因素，而且，在今年初經濟修復分化下，青年人就業承壓，就業端的波動又直接影響到收入端。隨着經濟修復推進，收入波動性開始收斂，或許能提振居民的消費信心，但仍需要更多時間。

選股先看業績確定性

由6月以來，國內高校畢業生就業輔導、農民工以工代賑、保市場主體等穩就業政策頻繁出爐，或可部分緩解就業壓力、促進居民收入修復，間接提振消費。國金證券建議短期內需要密切追蹤國內政策落地及效果；中期則關注後續消費的持續增長、就業和收入的改善或成關鍵。另亦需關注穩就業、提升居民收入水平等策略上，對消費板塊的投資風格可能要從進攻回歸至防禦，配置還是以業績確定性為首要條件，並觀察板塊預期改善後出現的估值反彈。

國金證券建議留意結構性機會，比較推薦疫情後健康意識提升，消費量繼續增加的乳製品、行業復甦景氣度高的體育服飾、以及家電龍頭等板塊。

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撰文：

鄭昊彤



欄名： 國情解碼