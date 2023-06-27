直擊新地廣州南站 ICC 勢打造大灣區新地標

近年粵港澳大灣區成中國快速崛起的經濟力量，香港也傾盡全力融入大灣區發展大局。其中位於大灣區的核心地帶，年客流量最高達1.88億人次的廣州南站，成區內重要的交通樞紐，也是連接香港與內地城市的重要窗口。本港大型發展商新鴻基地產（00016）積極在大灣區發展多個大型綜合項目，其於廣州南站的全新地標式綜合項目——廣州環球貿易廣場（廣州南站 ICC）的住宅峻鑾銷情暢旺，近日本刊記者親身直擊該盤的會所及現樓示範單位。

要數到「全中國最繁忙的高鐵站」，非廣州南站莫屬。連續5年，廣州南站全年旅客流量位處全國第一，每日平均客流量逾50萬人次，最高達1.88億人次；就算於疫情期間，該站於2021年的到站旅客也達1.25億人次。其次今年「五一」勞動節長假期間，單日旅客量達到86.5萬人次，刷新歷史紀錄。廣州南站滙聚12條軌道交通：4條高鐵綫、4條城際綫、4條地鐵綫，約8小時就可通達全國，1小時內可達大灣區各個城市，其中47分鐘可直達香港西九龍站；7小時直達上海虹橋；8小時直達北京西。由該站前往廣州各區也十分便利，於15分鐘直達中心城區、半小時可到機場。

大灣重要核心交通樞紐

廣州南站位於大灣區「9+2」城市群的核心地帶，不但是大灣區重要的交通樞紐，更是香港與內地城市接軌的重要窗口。近年本港發展商紛紛部署於大灣區發展，除信和置業（00083）、新世界發展（00017）外，新地亦積極於廣深港黃金地帶布局，於三地重倉投入逾千億元打造大型綜合TOD（公共交通導向模式，即Transit-oriented development），項目。2021年，新地以70.82億元人民幣成功獨資投得以上位於廣州南站核心區地皮，以上項目名為廣州南站ICC項目。

為充分發揮廣州南站「黃金樞紐」的交通優勢，並實現與車站的無縫銜接，新地特地邀請SOM、KPF、Nikken Sekkei等多個國際顧問設計規劃，將廣州南站ICC打造成為世界級的大型綜合TOD項目，總樓面面積約930萬平方呎，採取「東商務、西交通」的總體布局，集合商、住、行於一身，提供甲級寫字樓、一站式商場、酒店、優質住宅和公寓及公共交通換乘設施等，整個項目的投資額逾200億元人民幣。

新地南中國區總經理黎祥掀指，新地積極融入大灣區發展，「集團一直沿着高鐵發展TOD多個大型綜合項目，包括香港中環的國際金融中心（IFC）及西九龍環球貿易廣場（ICC）等著名地標，今次發展廣州南站ICC項目，一方面希望發揮南站交通便利及客流滙集的先天優勢，發展成優質的大型綜合TOD 項目，吸引人才、企業和資源，並協助該站升級為『站城一體、無縫銜接、業態融合』的大灣區門戶樞紐；另一方面亦期望與集團在廣深港高鐵南端的發展，即香港的ICC和高鐵西九龍總站發展項目，發揮協同效應，並推動大灣區發展。」

重新規劃交通樞紐設施

此外，新地也會負責為廣州南站建造新交通樞紐，整合車站一帶分散的交通配套。新地將投入近35億元人民幣，建設面積超過440萬平方呎的公共交通樞紐配建設施，通過精心設計的交通人流規劃，提供舒適的轉乘體驗，規劃協調各種交通功能以及人流車流物流，提供700個出租車泊位、3,300個公共停車位、全天候的公交上落客區，以及方便私家車及網約車的快速上落客區等，實現「無縫銜接」的升級轉型。黎祥掀指，新地為廣州南站的公共交通樞紐配建設施重新統一規劃，設計上可參考香港ICC，未來旅客可經天橋及地下街，前往廣州南站ICC，通過商場、連廊及綠化平台等，到達各項交通轉車空間，包括地鐵、城軌、長途巴士、公交車及出租車等。

本刊記者由西九龍站乘坐高鐵（直達班次），只需約48分鐘就抵達廣州南站，貴為全國最繁忙的高鐵站，站內的確人流如鯽。不過，廣州南站距離廣州市中心路程較遙遠，附近一帶主要為興建中的項目，包括新地廣州南站ICC。廣州南站ICC的住宅部分峻鑾（Forest Park），是南站核心區唯一的純住宅項目，也是整個廣州南站ICC中最快落成的部份，預計於2025年首季起入伙。至於項目的寫字樓及商場部分，最快2026年起分階段落成。黎祥掀指，寫字樓的目標租戶包括高科技企業、現代服務企業等。

廣州南站ICC．峻鑾距離廣州南站僅約400米，為南站核心區內罕有的低密度純住宅項目。新鴻基地產南中國區銷售及營銷部銷售總監徐秀清表示，峻鑾佔地約75萬平方呎，分兩期發展，由14幢低密度住宅組成，每幢樓高約23至29層，提供約1,300個單位，間隔由2房至4房不等，住宅的其中一個特色，是盡量做到單位可以「戶戶向南」。

峻鑾於中港兩地同步銷售，發展商上月在香港推出首批20伙，訂價介乎400萬至730萬港元。徐秀清表示，峻鑾第1A期的B1座及B2座，涉及182伙，跟廣州南站的距離只有約400米，首批推出的89伙位於B2座，實用面積由732至1,335平方呎，屬兩房至四房間隔。其中於香港推出的20伙，已全數沽出或已獲預留，市場反應熱烈，每方米平均價約55,000元人民幣。

她續稱，集團將再加推20伙，涉及B2座及少量B1座單位，由於客人對大單位需求大，未來將部署於香港推出更多大單位，更預告有加價空間，強調首批單位價錢一定是「最筍」。她透露，峻鑾位於D1座5樓03室的「樓王」單位，該座同類樓王參考價為每平方米約70,000至75,000元人民幣，料成交價可達1,100萬至1,200萬元人民幣。

現樓示範單位:D1座5樓03室

由行內著名設計顧問團隊打造的峻鑾，地下大堂高達9米，並由啟勝物業管理提供港式高水準及智能化物業管理服務。是次新地兩個現樓示範單位予傳媒參觀，分別為位於D1座5樓03室、附設裝修及傢俬的「樓王」單位，建築面積約1,743平方呎，原則屬四房雙套間隔。及位於屬D1座5樓02室的交樓標準示範單位，建築面積約1,022平方呎，屬三房間隔。

罕見港式設計會所

峻鑾設有區內罕見的港式設計會所，提供不同活動空間和娛樂設施，包括50米戶外度假式泳池、KTV室、健身室及中式宴會廳等，及約37.6萬平方呎園林美景，住戶足不出戶享受生活愜意。

iKnowledge：甚麼是大灣區？

2014年，深圳首次提出將毗鄰香港、背靠珠三角，構建「灣區經濟」；廣東省2016年政府工作報告包括「聯手港澳打造粵港澳大灣區」等內容。及至2016年，國家發改委印發文件，提出2017年擬啟動珠三角灣區等跨省域城市群規劃編制，2017年3月的兩會，首次把「研究制定粵港澳大灣區城市群發展規劃」上升為國家戰略。

粵港澳大灣區涵蓋「2區9市」共11地，包括香港和澳門兩個特別行政區，以及廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、惠州、江門及肇慶9個城市。總面積達5.6萬平方公里，截至2021年人口達8,662萬。2022年，粵港澳大灣區經濟總量超過13萬億元人民幣，是繼美國紐約都會區、美國舊金山灣區及日本東京都市圈之後，世界第四大灣區。

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撰文：

陳詠妍

