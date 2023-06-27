電商增長陷瓶頸 阿里巴巴變革求存

面對內地經濟復甦步伐未如預期，阿里巴巴（09988）亦要變革求存，繼今年3月份集團宣布大規模調整組織架構，把業務變成「1+6+N」的管理模式後，本周公布最高層人事變動，現任主席兼首席執行官張勇退下來，由副主席蔡崇信接任主席，淘天集團董事長吳泳銘則接任首席執行官。而阿里創辦人馬雲近日在集團內部一次講話，揚言一家企業由標桿至覆亡只需半年至一年時間。這番話正好反映現時阿里巴巴在電商業務面對的內憂外患，一方面內地經濟下行壓力，另一方面要面對如併多多、抖音及快手（01024）等新對手的夾擊。

周二（20日），張勇向阿里巴巴全體員工發公開信，指集團「已經啟動阿里雲智能集團完全分拆計劃，正處於向上發展最關鍵時期，必須全身心投入。為了適應未來發展規範和要求，個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與執行長職務。」經阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將於今年9月10日卸任阿里巴巴主席兼首席執行官職務。張勇此後將專職擔任阿里雲智能集團董事長兼首席執行官，專注阿里雲的發展，持續提升阿里雲的行業競爭力與全球競爭力。

至於繼任人選，蔡崇信將接任為主席，吳泳銘則接任為首席執行官，兩人在阿里集團內均資歷深厚，蔡崇信從1999年公司成立到2013年，他擔任了集團的CFO，並在2014年帶領公司在紐約上市，之後負責戰略投資工作；吳泳銘則有着深厚的技術背景，曾擔任過B2B、淘寶、支付寶等多個重要業務的首席技術官，領導構建了相關業務的底層技術架構。

阿里的人事大變動，可說是早有迹可尋。今年3月，阿里在發布去年全年業績時，同時宣布啟動集團史上最大規模組織架構調整，實行「1+6+n」管理模式。方案顯示，在阿里巴巴集團之下，將設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、國際數字商業、菜鳥、大文娛等六大業務集團和多家業務公司，並分別建立各業務集團和業務公司的董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的執行長負責制。

復甦較慢致銷售放緩

在短短數個月，阿里便經歷兩次大變革，與本身電商業務面臨內憂外患有很大關係。先說外患方面，中國自由疫情解封之後，經濟復甦步代未如預期，近日高盛發表報告，下調中國經濟增長預測，將中國今年經濟增長預測由6%下調至5.4%，同時將明年增長預測由4.6%下調至4.5%。經濟學家閃輝等在報告中指出，不管即將推出何種寬鬆政策，力度都不太可能超過以往經濟下行時期，包括2020年時。

零售銷售的增長也令人失望，5月份，中國零售銷售同比增長12.7%，低於13.6%的普遍預期，也低於4月份18.4%的增幅。即便過去剛過去的「618購物節」，京東集團（09618）已表示今年不會發布相關的GMV（商品成交金額）數據，只是稱銷售額創下紀錄。去年，由於銷售放緩，阿里巴巴也停止公布了「雙11購物節」的GMV數據。

花旗報告表示，從5月下旬開始至周日晚結束的618購物節期間，京東的銷售額增長6%至8%，高於花旗預計的2%至5%，然而相比去年GMV增長10.3%和2021年增長27.7%大幅放緩。根據諮詢公司Syntun的數據，中國電子商務平台於今年的618購物節中GMV整體達6,143億元人民幣，較去年同期也僅增長5.4%。

難怪馬雲上月下旬與淘天集團各業務負責人召開了一場閉門會議，指集團面臨的競爭局勢十分嚴峻，又以諾基亞（Nokia）和柯達（Kodak）為例，認為一個企業從行業標梓到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯網行業這個速度可能會更快。馬雲指出，阿里過去賴以成功的方法可能都不適用，應該迅速改掉，並為淘天集團指出三個方向，包括回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。對於「回歸淘寶」，馬雲指目前國內經濟下行、消費信心不足的情況持續，因此接下來是淘寶而不是天貓的機會，這意味着淘天集團未來會用更大力度扶持中小商家。

消費下沉新模式掘起

至於阿里面對的內憂，正是過去數年間，內地的電商市場出現了新的形勢，但阿里似乎未能跟上。內地數年前打著消費升級的概念，讓阿里的發展方向向天貓斜傾，可是隨着經濟增長放緩，消費升級也變成了消費下沉，結果造就了專攻下沉城市及平價貨品的拼多多崛起。

另一方面，抖音、快手等主攻直播帶貨掀起了新一代的電商模式，也對阿里淘寶構成威脅，根據抖音電商總裁魏雯雯所揭露的數據顯示，近一年平台GMV增幅超80%；快手的2023年第一季財報也顯示，旗下電商GMV年增幅也達28.4%。市場估算，拼多多與抖音電商2022年的定單GMV合計已超過阿里國內電商業務的 50%。此外，今年首三個月，拼多多的收入已達到阿里國內電商業務收入的62%。

券商多看好人事變動

對於阿里人事變動，券商暫時看法正面，摩根大通指出，管理層變動是一個積極舉措。一旦阿里雲成為獨立公司，可能會造成潛在的利益衝突。蔡崇信未來可能在資本管理方面發揮更多作用，他的角色可能會更側重於集團層面的戰略審查和資源分配。至於吳泳銘則可能會更關注內部協調和為集團尋找新增長機會，加上他有很強的技術背景，有助阿里在新興技術領域找到新的增長點。該行給予阿里目標價135元及評級「增持」。

瑞銀指，這消息不會改變淘寶戰略或資本回報計劃。該行預計，阿里未來幾年在淘寶及天貓的利潤率或會持平不會下降，而將來其他業務的整體虧損亦應該會收窄。集團分拆主席和首席執行官角色是要改善治理，這亦是投資者過去所要求的。

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撰文：

李兆明



欄名： 新經濟時代