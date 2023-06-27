曾淵滄﹕壓制樓市的因素

美國聯儲局總算在6月14日的議息會議上停止加息，但是在會議後表示仍有可能再加息2次，不過，相信聯儲局還會再加息2次的人相信很少，更多人認為聯儲局官員的所謂還會再加息的言論，只是不想過早發放絕不加息的訊息，導致通脹預期上升。

如果人人都預期加息周期結束了，就會馬上預期、估計甚麼時候會開始減息。這種預期會造成房價上升，租金也跟着上升，推高通脹。

樓市氣氛不理想

美國不加息，但是香港的並沒有因此而受惠。最新能顯示美國不加息之後時期的中原城市領先指數仍未公布，但是市場氣氛則很明顯地不理想，有一些房地產投資公司更被銀行追差額，因為銀行降低貸款額。美國聯儲局議息之後，香港某些新盤開售，也沒有再出現今年年初那種熱鬧，以及一天售清所推出樓盤的現象。

今年年初，內地與香港開始通關。許多人興高采烈地準備迎接內地買家，再加上預期加息周期快見頂，於是樓市連升4個月。但是，人們慢慢地發現內地買家沒有如預期般的湧入香港買樓，不但沒有湧入香港買樓，連賣手袋的名店門口排隊的人也少於預期。原來，內地經濟復常力度不夠，樓價仍在下跌，青少年失業問題嚴重，消費力弱，前來香港買名牌奢侈品、買樓的人也就不如預期。

土地供應將大增

另一個令樓市升勢可能受阻的因素是，許多人看到目前特區政府的確很努力尋地，新加坡政府宣布明年永久停止賽馬，將馬場土地用來建房屋，對香港特區政府而言，也是一種政治壓力。所以，近期有關收回粉嶺高爾夫球場部分土地的事，特首及發展局局長先後發言，都說不會改變上任政府的決定，以免製造出一種特區政府屈服於權貴的印象。

盡管收回粉嶺土地以建公共房屋，這批房屋入伙將會是許多年之後的事，但是對於心理影響相當大。這說明特區政府不再理會來自權貴、地產商的壓力而努力提供土地。有人估計新界地產商及原居民手上的農地可以興建超過100萬個單位的房屋，如此龐大的潛在供應，的確會影響投資者的決定。而且，一日有從價印花稅（AVD）存在，對小投資者及打算買多一套房屋收租的人來說，總是一道阻力。

短期難見撤辣稅

從價印花稅意味着買樓收租的成本增加了15%，而且稅務是必須在買樓是馬上繳交，不能當成樓價的一部分，尋求銀行按揭貸款。

不過，從價印花稅的存在，也使到早已買樓正在收租的人不願賣掉手上的樓，因為買了之後想再買回來，就得多付15%的從價印花稅，在可預見的將來一段不短的日子裏，也看不出特區政府會撤銷這些「需求管理」的額外印花稅。

少了買樓收租的人，租盤供應也會減少，租金回報也趨於穩定及向好，從長期投資的角度來看，15%的從價印花稅可以視為買樓買貴了。是的，如果你在2019年買樓，的確比目前的樓價貴了15%。

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撰文：

曾淵滄

