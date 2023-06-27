小龍﹕美息回到2007年前?

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）6月22日出席參議院銀行委員會聽證會時重申，今年可望再度加息。他指出，解決通脹問題仍有很長的路要走，如果經濟表現與預期一致，今年再次加息是適當的，且可能需要再加兩次，但需要參考更多經濟數據。但是更少人留意的是，美國利率已經差不多回到2007年之前的水平。

聯儲局必定加息

經過連續10次會議加息後，聯儲局上周維持利率不變。很多人都提出分析是減息，利率已經見頂。小龍提及很多次，就是目前聯儲局最擔心是重覆1980年代太早減息的錯誤。1970年代初期，美國經濟面臨通貨膨脹及失業率同時上升的問題，這被稱為「滯脹」（Stagflation）。為了應對通貨膨脹，美國聯邦儲備委員會（Federal Reserve，簡稱聯儲局）在1970年代初期多次加息，以收緊貨幣政策，抑制通貨膨脹。

而大家留意今天的利率是約5.06厘，而2007年最高的利率是5.26厘。即是如果再加多一次息，美國利率將會回到2007年之前的水平。而小龍認為美國必定加息到在2007年水平以上。因為這會引導全球資金流入美國。

貨幣戰 美元霸權

大家可看一向零息的歐央行基準利率水平已經4厘，但是仍然比美國息低。而且美元下跌，那麼很多人就可能會轉投美債或者美元。這是小龍常講的美元霸權，亦是美國一直打的貨幣戰，以收割全球的財富。但是很多人仍然在希望美國減息，息口到頂等等。這是不太現實的。

2023至2025年將是周期滙聚，這是金融及歷史上的變革，亦是為之後的20年種下「因」，去發展未來20年的「果」。我們歷史上因銀本位，到金本位，到美元本位的金融變革。先不要說太誇張，但10年量寬將會完結，現在不論如何都不會再量寬，但手上的債務將如何還？而這一次不是Cash is King（現金為王）可以令你避得開。

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撰文：

小龍

