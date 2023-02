近年港人不斷思考的問題,可能會是「To Go or Not To Go?」,身邊不少人決定移居他鄉,也有人決定做留下來的人。雖然古語有云:「讀萬卷書不如行萬里路」,事實上又有多少人可以說得出做得到?瀟

撰文:

岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士,前金融機構投資經理,崇尚自由快活主義,著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》、《放養孩子-育出自學力》及香港電台《大城小事》節目主持。



欄名: 一家四口 離家出走