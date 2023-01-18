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【iMoney x Chris Lo：愈升愈有炒股秘笈】 2月港股網上課程

18:26 2023/01/18

【iMoney x Chris Lo：愈升愈有炒股秘笈】 2月港股網上課程

【iMoney x Chris Lo：愈升愈有炒股秘笈】 2月港股網上課程

日期:  2023年2月16日（四）

時間:  7:30pm – 8:30pm

形式Zoom網絡研討會

費用:  早鳥價HK$980 (原價HK$1200)

*凡2月14日（星期二）或之前報名，可享早鳥價。

 

Chop:  7日無限次重溫

 

冠軍級技術大師 Chris Lo 盧駿匡

iMoney「技驚四座」專欄作家，結好證券客戶投資組總裁擁有多年實戰經驗並善於運用科技融合技術分析研發買賣訊號。現從事證券工作，任教技術分析課程，為ASC系統創辦人及暢銷書《買對獲利點》作者，並於各大財經雜誌報章撰文及打擂台，擔任電視及網台財經節目常任嘉賓。

 

課程簡介

※判斷強勢股法門

※獨門秘技判斷升勢可持續性

※趁勢捕捉入市時機

※計算理想的入市水平， 潛在目標及風險管理

※以實戰為本，非技術分析理論

回贈禮品 價值高達HK$100*

參加者可獲得iMoney智富雜誌》1個月電子版**（價值HK$100，如屬現有訂戶，到期日將順延）

**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。

 

查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751

電郵： imktg@hket.com

 

報名方法:

  1. 網上報名: https://tinyurl.com/imc20230216   
  2. 於此下網址https://tinyurl.com/imcf20230216  下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「Chris Lo 2月網上課程」。
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