【iMoney x Chris Lo：愈升愈有炒股秘笈】 2月港股網上課程

日期: 2023年2月16日（四）

時間: 7:30pm – 8:30pm

形式: Zoom網絡研討會

費用: 早鳥價HK$980 (原價HK$1200)

*凡2月14日（星期二）或之前報名，可享早鳥價。

Chop: 7日無限次重溫

冠軍級技術大師 Chris Lo 盧駿匡

iMoney「技驚四座」專欄作家，結好證券客戶投資組總裁，擁有多年實戰經驗並善於運用科技融合技術分析研發買賣訊號。現從事證券工作，任教技術分析課程，為ASC系統創辦人及暢銷書《買對獲利點》作者，並於各大財經雜誌報章撰文及打擂台，擔任電視及網台財經節目常任嘉賓。

課程簡介

※判斷強勢股法門

※獨門秘技判斷升勢可持續性

※趁勢捕捉入市時機

※計算理想的入市水平， 潛在目標及風險管理

※以實戰為本，非技術分析理論

回贈禮品 價值高達 HK$ 100 *

參加者可獲得《iMoney智富雜誌》1個月電子版**（價值HK$100，如屬現有訂戶，到期日將順延）

**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。

查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751

電郵： imktg@hket.com

報名方法: