iMoney 2023新春訂閱優惠 送自選禮物外再加送 「iM新年兔兔福袋」

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1年訂閱(52期) 自選訂閱禮物9選1 + 「iM新年兔兔福袋」

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(補虛健肺、強化呼吸系統提昇免疫功能) JEUNESSE - RESERVE沛泉菁華乙盒 + REVITABLŪ™ 束絲藻複方(沖飲)乙盒 - 價值$1572

(沛泉菁華: 有助心臟健康的白藜蘆醇抗氧化、抗白由基、豐富營養; 最佳食用期: 2023年2月28日) & (束絲藻複方: 植物成分藍綠藻，沙棘漿果和蘆薈，支持免疫系統進行修復) (M)mūn™ 婕益菌乙盒 + Naara Luxe 娜妍晶皙飲乙盒 - 價值$906

(婕益菌: 含獨家益生菌及益生元成分，每包含1000億好菌，有助平衡腸道健康、舒緩易敏反應) & (娜妍晶皙飲: 進階美肌飲品，有助於减少老化、促進膠原蛋白生成及肌膚透亮) 尚護健退紅修復甜橙啫喱50g + 退紅修復甜橙啫喱輕便裝（8ml x 6包）- 價值$306

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【iM新年兔兔福袋】#包括:

兔年利是封乙包、Miffy 布餐墊連不鏽鋼餐具套裝2套、Miffy百搭帆布袋乙個 及 Peter Rabbit摺疊環保袋乙個

圖片只供參考，禮品數量有限，先訂先得。

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