【iMoney X林本利博士X期權靚太李慧群】現場及網上講座

主題: 【美股投資攻略】

日期: 2023年1月4日（三）

時間: 7:30pm – 9:30pm

現場地址：香港北角渣華道321號柯達大廈2期5樓

網上講座：使用Zoom網上直播

費用: 早鳥價HK$320 (原價HK$350)

*凡於12月23日（星期五）或之前報名，可享早鳥價。

2020年3月美股暴瀉，林Sir便開始分段吸納美股，由佔組合10%逐步增持至超過25%。今次講座，林Sir會聯同期權靚太李慧群，分享投資美股心得，包括如何透過數據揀選指數ETF、行業ETF及個別美股，去提升股票組合的回報率。2022年正值美股深度調整期，讀者要先學習後投資，為市況重拾升軌做好準備。



講者：

-林本利博士

-期權靚太李慧群

從事金融工作十多年，目標是美好退休生活，以簡單期權投資法幫補生活洗費，現任中國泛海證券投資部高級投資經理

回贈禮品 價值高達HK$200*

《iMoney智富雜誌》2個月電子版**（價值HK$200，如屬現有訂戶，到期日將順延）

**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。

查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751

電郵： imktg@hket.com

報名方法

請登入以下網址 https://tinyurl.com/im slam230104 填寫個人資料及即時進行網上付款

或

或於此下網址 https://tinyurl.com/im sf230104 下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「iMoneyx林本利 x期權靚太講座」。