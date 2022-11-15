活動消息
《iMoney智富雜誌》電子版 - $150 試閱計劃
00:00 2022/11/15
《iMoney智富雜誌》電子版 - $150 試閱計劃
只需付$150, 即可享有三個月《iMoney智富雜誌》電子版試閱期
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優惠及條款細則：
- $150 試閱計劃只適用於《iMoney智富雜誌》電子版全新客戶，每人只限使用優惠一次。
- 此計劃將可享三個月《iMoney智富雜誌》電子版試閱期。
- 優惠推廣期由2022年11月15日開始，直至另行通知。
- 試閱優惠完結後，有關訂單將自動進行續期，之後每三個月費用為HK$250。相關費用將於下一結算日前7天，由閣下之信用卡帳戶內扣除。
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