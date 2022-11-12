iMoney x 溫傑網上投資講座

港股2023谷底反彈？

3大板塊尋寶

日期: 2022年12月15日（四）

時間: 8:00pm – 9:15pm

形式: Zoom網上直播

費用: 早鳥價HK$238 (原價HK$288)

*凡於12月2日（星期五）或之前報名，可享早鳥價。

講者簡介：溫傑 – 獨立股評人

回贈禮品 價值高達 HK$100*

《iMoney智富雜誌》1個月電子版**（價值HK$100，如屬現有訂戶，到期日將順延）

**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。

查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751

電郵： imktg@hket.com

報名方法

請登入以下網址 https://tinyurl.com/im s 221215 填寫個人資料及即時進行網上付款

或

或於此下網址 https://tinyurl.com/im sf221215 下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「iM x 溫傑講座」。