活動消息
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
12:00 2022/11/09
預購日期﹕2022年11月14-23日
付款方式﹕
預購費用:
1) $190（粉紫款 x 1把 + 藍色款 x 1把）；預估到付運費為$37元
2) $380（粉紫款 x 2把 + 藍色款 x 2把）；預估到付運費為$51元
3) $570（粉紫款 x 3把 + 藍色款 x 3把）；預估到付運費為$72元
運送方式﹕只限順豐到付，不設親臨領取。詳見以上預估到付運費。
網上預購連結﹕XXXXXXXXXXXX
注意事項：
- 數量有限，每人限購3套。所有名額均以先到先得形式處理，並以本刊收到預購表格及費用作實。
- 顧客透過此網上預購系統優先購買有關產品，在確認後付款時，畫面會出現"Merchant Name: HKET"，HKET為經濟日報英文縮寫。
- 顧客於成功付款後2個工作天內會收到由《iMoney智富雜誌》（imktg@hket.com）發出的訂單確認電郵。
- 訂單一經確認後，將不能更改，不設合併訂單寄出。
- 預計發貨日期為2022年11月28至29日，實際派遞時間概以順豐速運為準。
- 如因顧客未有提供正確資料，導致未能成功派遞；快件被退回並產生任何附加費用，本刊將保留向 閣下追收有關費用之權利。
- 除因額滿原因外，一概不接受退款。
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查詢電話：2880 2981
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