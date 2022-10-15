登入
訂閱
首頁
Wealth
Focus
Winner
活動消息
香港經濟日報
登入
|
訂閱
25°C
香港時間
：2022
年
10
月
15
日 星期六
09:58
立即訂閱
全年只需
HK$
990
首頁
Wealth
Focus
Winner
活動消息
香港經濟日報
投資精讀 PowerHouse
兩部制電價
2022/10/15
兩部制電價，是一種政府和市場機制混合作用的電價制度，包括容量上網電價和電量上網電價。實施兩部制電價的根本目的，是積極引導容量投資，實現電力資源的優化配置，促進電力工業發展。
欄名：財經詞彙
具國際視野的投資理財雜誌，請讚好iMoney智富雜誌Facebook
欲覽全文，
立即登記訂閱
收費內容；
現有訂戶請按登入瀏覽。
立即訂閱
登入
熱門推介
01
【居屋懶人包】中籤者實錄 兩貼士增勝算
02
【特約專輯】籌劃子女教育基金 輕鬆儲 400 萬
03
【蘇民峰投資心得】蘇民峰：成日止賺止跌 點賺到錢
04
三指鋼琴家黃愛恩 由《叮噹》到蕭邦
05
【都市診療室】學識睇大便
更多內容
二十大前夕 官媒開腔撑新能源 揀股路綫圖
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
廖啟華：新能源板塊具政策期望
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
【推動新能源從未放慢】
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
買具盈利 增長快企業
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
【光伏設備商海外地位降】
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
iM推介篇 揀股路綫圖 港股尋目標
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
大奇迹日之後
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
內房熊市過後 長遠L形走勢？
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
電子業務護航 信佳聚焦寵糧商機
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
歷史周息率近10厘
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
能源危機如箭在弦 中集安瑞科夠氣量
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
iMONEY埋單計數
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
北水大開水喉
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
以價換量搶市佔 中創新航利潤空間成隱憂
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
3大引擎驅動 AutoZone長升長有
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
挑戰「星鏈」計劃 亞馬遜將發射兩顆原型衞星
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
三星獲得美晶片 限制一年豁免
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
蘋果美國市場 最快3年去中國化
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
汽車之家 兩大優勢
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結
旺季利豪華車板塊
Wealth
2022/10/15
分享至
facebook
複製連結