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兩部制電價

2022/10/15

兩部制電價，是一種政府和市場機制混合作用的電價制度，包括容量上網電價和電量上網電價。實施兩部制電價的根本目的，是積極引導容量投資，實現電力資源的優化配置，促進電力工業發展。

欄名：財經詞彙

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