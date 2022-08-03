【iMoney x 邵志銘網上投資講座】

主題:【環球衰退風險抬頭 股樓債應對大法】

日期: 2022年8月22日（一）

時間: 7:30pm– 9:00pm

形式: Zoom網上直播

費用: 早鳥價HK$200 (原價HK$250)

*凡於8月12日（星期五）或之前報名，可享早鳥價。

講者：邵志銘 –瑞信大中華區首席投資總監

回贈禮品 價值高達 HK$100*

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**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。

查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751

電郵： imktg@hket.com

報名方法

或

2.於此下網址https://tinyurl.com/imsf220822 下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「iM x 邵志銘講座」。