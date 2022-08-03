活動消息
【iMoney x 邵志銘網上投資講座】
00:00 2022/08/03
主題:【環球衰退風險抬頭 股樓債應對大法】
日期: 2022年8月22日（一）
時間: 7:30pm– 9:00pm
形式: Zoom網上直播
費用: 早鳥價HK$200 (原價HK$250)
*凡於8月12日（星期五）或之前報名，可享早鳥價。
講者：邵志銘 –瑞信大中華區首席投資總監
回贈禮品 價值高達HK$100*
《iMoney智富雜誌》1個月電子版**（價值HK$100，如屬現有訂戶，到期日將順延）
**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。
查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751
電郵： imktg@hket.com
報名方法
- 請登入以下網址 https://tinyurl.com/ims220822 填寫個人資料及即時進行網上付款
或
2.於此下網址https://tinyurl.com/imsf220822 下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「iM x 邵志銘講座」。
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