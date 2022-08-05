活動消息

【iMoney x 溫鋼城 30/8 網上投資講座】

17:56 2022/08/05

【iMoney x 溫鋼城 30/8 網上投資講座】

主題：【港股年尾博翻身？撈底指標全面睇】

日期: 2022年8月30日（二）

時間: 7:30pm– 9:00pm

形式: Zoom網上直播

費用: 早鳥價HK$188 (原價HK$238)

*凡於8月19日（星期五）或之前報名，可享早鳥價。

 

講者：溫鋼城 –iFast Global Markets副總裁

 

回贈禮品 價值高達HK$100*

《iMoney智富雜誌》1個月電子版**（價值HK$100，如屬現有訂戶，到期日將順延）

**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。

 

查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751

電郵： imktg@hket.com

 

 

報名方法

  1. 請登入以下網址 https://tinyurl.com/ims220830  填寫個人資料及即時進行網上付款
  2. 於此下網址https://tinyurl.com/imsf220830  下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「iM x溫鋼城講座」。
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