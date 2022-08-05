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【2022書展延續優惠】把握最後機會，享受全年最低價!

00:00 2022/08/05

【2022書展延續優惠】把握最後機會，享受全年最低價!

【2022書展延續優惠】把握最後機會，享受全年最低價!

電子版
1年 $840 (原價$1300#) 65折
2年 $1584 (原價$2600#) 61折
3年 $2222 (原價$3900#) 57折
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新舊訂戶/現有會員：https://bit.ly/3BJmDT1
非會員：https://bit.ly/3QjIJiT

印刷版
1年 $1020 (原價$1300#) 79折
2年 $1975 (原價$2600#) 76折
3年 $2808 (原價$3900#) 72折
立即訂閱: https://bit.ly/3oO7WWW

印刷版 + 電子版
1年 $1320 (原價$2600#) 51折
2年 $2520 (原價$5200#) 49折
3年 $3665 (原價$7800#) 47折
立即訂閱: https://bit.ly/3oO7WWW

 

1年訂閱(52期)自選禮物 (1份)

M01 免費贈閱4期《iMoney》電子版 / 印刷版

M02 威路士自動洗手泡沫機200ml + 新世界口罩乙盒（30個）

M03 FLEXISEQ - 強效關節潤滑凝膠 50g

M04 美國Martha Stewart 玻璃連蓋食物盒5件套

M05 (M)mūn™ 婕益菌

M06 GRENN x Lucky Kittens 蝴蝶酥限定禮盒套裝 (全手工制造，不含防腐劑，此日期前最佳:2022年9月6日)

M07綠養坊純蟲草菌絲體60粒裝

M08自選書籍乙本 (包括林本利博士2022最新書籍)

 

2年訂閱(104期)自選禮物 (1份)

M09 免費贈閱8期《iMoney》電子版 / 印刷版

M10 luminesce™ 賦活肌因潔顏露 + 賦活保濕日霜 + 賦活肌因水面膜 各乙件 (一套3件) 

M11 L1FE NMN™ 乙盒

M12 toolbar SPOUT 24cm 高級不鏽鋼雙耳鍋

M13 Smartech “Smart Eco Fresh”迷你幻彩抽濕機 (1年保養)

M14 FX Creations AGS Pro 懸浮減壓書包

 

3年訂閱(1期)自選禮物 (1份)

M15 免費贈閱12期《iMoney》電子版 / 印刷版

M16 Métier -「嚐」36cm 輕鑄鐵雙側耳炒鑊  + 「VERTI」 高級不鏽鋼鑊鏟 + 美國天然松木纖維無菌砧板

 

查詢
電話 : (852) 2880 2981
電郵 : cs_onlinesub@hket.com

#以每本25元計算
優惠截止日期：2022 年 8 月 31 日。
圖片只供參考，禮品數量有限，先到先得及送完即止。

 

 

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