【2022書展延續優惠】把握最後機會，享受全年最低價!

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M06 GRENN x Lucky Kittens 蝴蝶酥限定禮盒套裝 (全手工制造，不含防腐劑，此日期前最佳:2022年9月6日)

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M08自選書籍乙本 (包括林本利博士2022最新書籍)

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M13 Smartech “Smart Eco Fresh”迷你幻彩抽濕機 (1年保養)

M14 FX Creations AGS Pro 懸浮減壓書包

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M16 Métier -「嚐」36cm 輕鑄鐵雙側耳炒鑊 + 「VERTI」 高級不鏽鋼鑊鏟 + 美國天然松木纖維無菌砧板

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電話 : (852) 2880 2981

電郵 : cs_onlinesub@hket.com

#以每本25元計算

優惠截止日期：2022 年 8 月 31 日。

圖片只供參考，禮品數量有限，先到先得及送完即止。