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第773期《iMoney》（13/8/2022）別注版 + Chip “n” Dale大頭印花純棉大浴巾

00:00 2022/07/28

第773期《iMoney》（13/8/2022）別注版 + Chip “n” Dale大頭印花純棉大浴巾

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見街日期：8月13至8月19日

售價：一書兩冊連「Chip “n” Dale大頭印花純棉大浴巾」，套裝價$88

地點：各大便利店及書報攤有售；澳門8月14日


iMoney訂戶如欲以訂戶價$63訂購是次別注版【Chip “n” Dale大頭印花純棉大浴巾】，可選擇以下方式聯絡訂閱組：
 

  1. 電話：2880 2981（辦公時間：周一至周五，早上 10 時至下午 6 時）
  2. 電郵：cs_onlinesub@hket.com（電郵主旨請註明「iMoney別注版【Chip “n” Dale大頭印花純棉大浴巾】補購查詢」）

 

若成功安排補購（將有專人接聽或電郵回覆），須於指定期限及辦公室時間內，親身或委託親友到本刊北角辦事處補購。別注版數量有限，先到先得，售完即止。如有爭議，iMoney保留最終決定權。

 

注意事項：
．圖片只供參考，一切以實物為準。
．尺寸屬人手測量，可能存在 1-2cm 誤差。
．基於產品圖片是在不同的燈光下拍照，圖片顏色與實物或有偏差。
．產品並非玩具，兒童使用時需由大人陪同。

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