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iMoney 2022書展訂閱 即場訂閱低至47折 送自選尊貴禮品

00:00 2022/07/12

iMoney 2022書展訂閱 即場訂閱低至47折* 送自選尊貴禮品

書展訂閱全年最優惠 禮品選擇最多
書展日期7月20日至26日 攤位編號: 1A-C02
 

電子版
1年 $840 (原價$1300*)
2年 $1584 (原價$2600*)
3年 $2222 (原價$3900*)

印刷版
1年 $1020 (原價$1300*)
2年 $1975 (原價$2600*)
3年 $2808 (原價$3900*)


1年訂閱(52)自選禮物 (1)
M01 免費贈閱4期《iMoney》電子版 / 印刷版
M02 威路士自動洗手泡沫機200ml + 新世界口罩乙盒（30個）
M03 FLEXISEQ - 強效關節潤滑凝膠 50g
M04 美國Martha Stewart 玻璃連蓋食物盒5件套
M05 (M)mūn™ 婕益菌
M06 Jeunesse 智能保溫杯
M07 Naara Luxe 娜妍晶皙飲
M08 GRENN x Lucky Kittens 杏仁酥及蝴蝶酥禮盒套裝
M09 綠養坊純蟲草菌絲體60粒裝 或 綠養坊靈芝專方60粒裝
M10 Miffy精美套裝: 和風套結袋 + 摺傘 + 餐具連餐墊套裝（款式隨機）
M 11 Snoopy精美套裝: 牛仔布袋 + 毛氈（款式隨機）
M 12自選書籍乙本 (包括林本利博士2022最新書籍)

2年訂閱(104)自選禮物 (1)
M13 免費贈閱8期《iMoney》電子版 / 印刷版
M14 Häagen-DazsTM Twinkle Fruity 賞‧明月 雪糕月餅禮券乙張（1盒4件）
M15 luminesce™ 賦活肌因潔顏露 + 賦活保濕日霜 或 賦活肌因水面膜 各乙件
M16 L1FE NMN™ 乙盒
M17 toolbar SPOUT 24cm 高級不鏽鋼雙耳鍋
M18 萬希泉16GB USB碳纖紳士筆 + Jeunesse Powerbank（3000mAh）2個
M19 Smartech “Smart Breeze” 便攜摺疊式掛頸風扇
M20 Smartech “Cool Cube”環保HEPA空氣淨化冷風機
M21 Smartech “Smart Eco Fresh”迷你幻彩抽濕機
M22 FX Creations AGS Pro 懸浮減壓背包 或 書包

3年訂閱(1期)自選禮物 (1)
M23 免費贈閱12期《iMoney》電子版 / 印刷版
M24 LAURASTAR IGGI 手提消毒掛燙機 （旅行裝）
M25 Métier -「嚐」36cm 輕鑄鐵雙側耳炒鑊  + 「VERTI」 高級不鏽鋼鑊鏟

查詢
電話 : (852) 2880 2981
電郵 : cs_onlinesub@hket.com

*以每本25元計算
優惠截止日期：2022 年 7 月 26 日。
圖片只供參考，禮品數量有限，先到先得及送完即止。

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