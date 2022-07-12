iMoney 2022書展訂閱 即場訂閱低至47折* 送自選尊貴禮品

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書展日期7月20日至26日 攤位編號: 1A-C02



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1年 $840 (原價$1300*)

2年 $1584 (原價$2600*)

3年 $2222 (原價$3900*)

印刷版

1年 $1020 (原價$1300*)

2年 $1975 (原價$2600*)

3年 $2808 (原價$3900*)



1年訂閱(52期)自選禮物 (1份)

M01 免費贈閱4期《iMoney》電子版 / 印刷版

M02 威路士自動洗手泡沫機200ml + 新世界口罩乙盒（30個）

M03 FLEXISEQ - 強效關節潤滑凝膠 50g

M04 美國Martha Stewart 玻璃連蓋食物盒5件套

M05 (M)mūn™ 婕益菌

M06 Jeunesse 智能保溫杯

M07 Naara Luxe 娜妍晶皙飲

M08 GRENN x Lucky Kittens 杏仁酥及蝴蝶酥禮盒套裝

M09 綠養坊純蟲草菌絲體60粒裝 或 綠養坊靈芝專方60粒裝

M10 Miffy精美套裝: 和風套結袋 + 摺傘 + 餐具連餐墊套裝（款式隨機）

M 11 Snoopy精美套裝: 牛仔布袋 + 毛氈（款式隨機）

M 12自選書籍乙本 (包括林本利博士2022最新書籍)

2年訂閱(104期)自選禮物 (1份)

M13 免費贈閱8期《iMoney》電子版 / 印刷版

M14 Häagen-DazsTM Twinkle Fruity 賞‧明月 雪糕月餅禮券乙張（1盒4件）

M15 luminesce™ 賦活肌因潔顏露 + 賦活保濕日霜 或 賦活肌因水面膜 各乙件

M16 L1FE NMN™ 乙盒

M17 toolbar SPOUT 24cm 高級不鏽鋼雙耳鍋

M18 萬希泉16GB USB碳纖紳士筆 + Jeunesse Powerbank（3000mAh）2個

M19 Smartech “Smart Breeze” 便攜摺疊式掛頸風扇

M20 Smartech “Cool Cube”環保HEPA空氣淨化冷風機

M21 Smartech “Smart Eco Fresh”迷你幻彩抽濕機

M22 FX Creations AGS Pro 懸浮減壓背包 或 書包

3年訂閱(1期)自選禮物 (1份)

M23 免費贈閱12期《iMoney》電子版 / 印刷版

M24 LAURASTAR IGGI 手提消毒掛燙機 （旅行裝）

M25 Métier -「嚐」36cm 輕鑄鐵雙側耳炒鑊 + 「VERTI」 高級不鏽鋼鑊鏟