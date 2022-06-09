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iMoney 2022書展早鳥訂閱優惠 低至47折

00:00 2022/06/09

iMoney 2022書展早鳥訂閱優惠  低至47*

讓你安在家中，提早享用書展優惠價

 

電子版

1年 $840 (原價$1300)  65折

2年 $1584 (原價$2600)  61折

3年 $2222 (原價$3900)  57折

 

印刷版

1年 $1020 (原價$1300)  79折

2年 $1975 (原價$2600)  76折

3年 $2808 (原價$3900)  72折

 

印刷版 + 電子版*

1年 $1320 (原價$2600)  51折

2年 $2520 (原價$5200)  49折

3年 $3665 (原價$7800)  47折

 

免費贈閱4期《iMoney》電子版 / 印刷版

1年訂閱(52)自選禮物 (1)

  • 免費贈閱4期《iMoney》電子版 / 印刷版
  • 威路士自動洗手泡沫機200ml + 口罩乙盒（30個）
  • FLEXISEQ - 強效關節潤滑凝膠 50克
  • 美國Martha Stewart 玻璃連蓋食物盒5件套
  • (M)mūn™ 婕益菌
  • Jeunesse 智能保溫杯
  • Miffy精美套裝: 和風套結袋 + 摺傘 + 餐具連餐墊套裝（款式隨機）
  • Snoopy精美套裝: 牛仔布袋 + 毛氈（款式隨機）
  • 林本利博士2022最新書籍《穩站在「非典型」牛熊市》
  • 理財書籍《打造自己的財富流》

 

2年訂閱(104)自選禮物 (1)

  • 免費贈閱8期《iMoney》電子版 / 印刷版
  • Häagen-DazsTM 星·明月 Twinkle Fruity雪糕月餅（芒果2件、仲夏野莓1件及士多啤梨1件）
  • luminesce™ 賦活肌因水面膜 + luminesce™ 賦活肌因潔顏露 各乙件
  • L1FE NMN™ 乙盒
  • 尚護健退紅修復甜橙系列（退紅修復甜橙啫喱50G + 退紅修復甜橙啫喱輕便裝（8ml x 6包）+ 長效抗敏甜橙潤膚乳液 300毫升）
  • 萬希泉16GB USB碳纖紳士筆 + Jeunesse Powerbank（3000mAh）2個
  • 林本利博士2022最新書籍《穩站在「非典型」牛熊市》+ 威路士自動洗手泡沫機200ml+口罩乙盒（30個）+Peter Rabbit環保袋
  • 理財書籍《打造自己的財富流》+威路士自動洗手泡沫機200ml+口罩乙盒（30個）+Peter Rabbit環保袋

 

查詢

電話 : (852) 2880 2981
電郵 : cs_onlinesub@hket.com

 

早鳥優惠截止日期：2022 年 7 月 19 日。

圖片只供參考，禮品數量有限，先到先得及送完即止。

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