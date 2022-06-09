iMoney 2022書展早鳥訂閱優惠 低至47折*

讓你安在家中，提早享用書展優惠價

電子版

1年 $840 (原價$1300) 65折

2年 $1584 (原價$2600) 61折

3年 $2222 (原價$3900) 57折

印刷版

1年 $1020 (原價$1300) 79折

2年 $1975 (原價$2600) 76折

3年 $2808 (原價$3900) 72折

印刷版 + 電子版*

1年 $1320 (原價$2600) 51折

2年 $2520 (原價$5200) 49折

3年 $3665 (原價$7800) 47折

免費贈閱4期《iMoney》電子版 / 印刷版

1年訂閱(52期)自選禮物 (1份)

免費贈閱4期《iMoney》電子版 / 印刷版

威路士自動洗手泡沫機200ml + 口罩乙盒（30個）

FLEXISEQ - 強效關節潤滑凝膠 50克

美國Martha Stewart 玻璃連蓋食物盒5件套

(M)mūn™ 婕益菌

Jeunesse 智能保溫杯

Miffy精美套裝: 和風套結袋 + 摺傘 + 餐具連餐墊套裝（款式隨機）

Snoopy精美套裝: 牛仔布袋 + 毛氈（款式隨機）

林本利博士2022最新書籍《穩站在「非典型」牛熊市》

理財書籍《打造自己的財富流》

2年訂閱(104期)自選禮物 (1份)

免費贈閱8期《iMoney》電子版 / 印刷版

Häagen-DazsTM 星·明月 Twinkle Fruity雪糕月餅（芒果2件、仲夏野莓1件及士多啤梨1件）

luminesce™ 賦活肌因水面膜 + luminesce™ 賦活肌因潔顏露 各乙件

L1FE NMN™ 乙盒

尚護健退紅修復甜橙系列（退紅修復甜橙啫喱50G + 退紅修復甜橙啫喱輕便裝（8ml x 6包）+ 長效抗敏甜橙潤膚乳液 300毫升）

萬希泉16GB USB碳纖紳士筆 + Jeunesse Powerbank（3000mAh）2個

林本利博士2022最新書籍《穩站在「非典型」牛熊市》+ 威路士自動洗手泡沫機200ml+口罩乙盒（30個）+Peter Rabbit環保袋

理財書籍《打造自己的財富流》+威路士自動洗手泡沫機200ml+口罩乙盒（30個）+Peter Rabbit環保袋

查詢

電話 : (852) 2880 2981

電郵 : cs_onlinesub@hket.com

早鳥優惠截止日期：2022 年 7 月 19 日。

圖片只供參考，禮品數量有限，先到先得及送完即止。