iMoney x Chris Lo 【6月美股網上課程】

日期: 2022年6月28日（二）

時間: 7:30pm – 8:30pm

形式: Zoom網上直播

費用: 早鳥價HK$980 (原價HK$1200)

*凡6月25日（星期六）或之前報名，可享早鳥價。

7日內無限次重溫

冠軍級技術大師 Chris Lo 盧駿匡

iMoney「技驚四座」專欄作家，結好證券客戶投資組總裁，擁有多年實戰經驗並善於運用科技融合技術分析研發買賣訊號。現從事證券工作，任教技術分析課程，為ASC系統創辦人及暢銷書《買對獲利點》作者，並於各大財經雜誌報章撰文及打擂台，擔任電視及網台財經節目常任嘉賓。

課程簡介

※ 洞悉升浪前奏

※ 計算觸發升浪關鍵

※ 減低入市即跌陷阱

※ 設定目標及風險管理

※ 適用於中短線

※ 方法簡單易明勝算高

回贈禮品 價值高達 HK$ 100 *

參加者可獲得《iMoney智富雜誌》1個月電子版**（價值HK$100，如屬現有訂戶，到期日將順延）

**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。

查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751

電郵： imktg@hket.com

報名方法:

網上報名: https://tinyurl.com/im c20220628

或 於此下網址 https://tinyurl.com/imcf20220628 下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「Chris Lo 3月美股課程」。