活動消息

【iMoney x Chris Lo 6月美股網上課程】

00:00 2022/06/02

iMoney x Chris Lo 【6月美股網上課程】

日期:  2022年6月28日（二）

時間:  7:30pm – 8:30pm

形式:  Zoom網上直播

費用:  早鳥價HK$980 (原價HK$1200)

*凡6月25日（星期六）或之前報名，可享早鳥價。

 

 7日內無限次重溫

 

冠軍級技術大師 Chris Lo 盧駿匡

iMoney「技驚四座」專欄作家，結好證券客戶投資組總裁擁有多年實戰經驗並善於運用科技融合技術分析研發買賣訊號。現從事證券工作，任教技術分析課程，為ASC系統創辦人及暢銷書《買對獲利點》作者，並於各大財經雜誌報章撰文及打擂台，擔任電視及網台財經節目常任嘉賓。

 

課程簡介

※ 洞悉升浪前奏

※ 計算觸發升浪關鍵

※ 減低入市即跌陷阱

※ 設定目標及風險管理

※ 適用於中短線

※ 方法簡單易明勝算高

 

回贈禮品 價值高達HK$100*

參加者可獲得iMoney智富雜誌》1個月電子版**（價值HK$100，如屬現有訂戶，到期日將順延）

**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。

 

查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751

電郵： imktg@hket.com

 

報名方法:

  1. 網上報名: https://tinyurl.com/imc20220628 
  2. 於此下網址https://tinyurl.com/imcf20220628  下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「Chris Lo 3月美股課程」。
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