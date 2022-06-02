【iMoney x 林本利博士: 2022年上半年總結及下半年展望】27/6網上講座

主題:【林本利博士: 2022年上半年總結及下半年展望】

日期: 2022年6月27日（一）

時間: 7:30pm – 9:30pm

形式: Zoom網上直播

費用: 早鳥價HK$320 (原價HK$380)

*凡於6月17日（星期五）或之前報名，可享早鳥價。

俄烏戰爭，油價飆升，通脹升温，美國加息縮表，內地封城強檢等負面消息，令2022年上半年全球股市和債市，連帶人民幣和外幣全面下挫。

市況欠佳，亦提供不少趁低吸納的機會。今次講座林Sir會總結上半年投資策略及展望下半年市況，講解如何在升市和跌市中，依然可以大幅跑贏大市。

回贈禮品 價值高達 HK$200*

1.《iMoney智富雜誌》2個月電子版**（價值HK$200，如屬現有訂戶，到期日將順延）

**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。

查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751

電郵： imktg@hket.com

報名方法

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或 於此下網址 https://tinyurl.com/im sf220627 下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「iM x 林本利講座」。