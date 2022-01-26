【iMoney x 小龍：2021年贏家教你部署2022年: 贏在九運前】網上講座

主題：【2021年贏家教你部署2022年: 贏在九運前】

日期: 2022年3月22日（二）

時間: 7:30pm– 9:00pm

形式: Zoom網上直播

費用: 早鳥價HK$238 (原價HK$288)

*凡於3月11日（星期五）或之前報名，可享早鳥價。

2021年小龍在訪問中預測2021年股市逢牛必轉，更講出2月/3月，及6月/7月股市大跌。而2022年他更提出美股逢七必跌，「今年睇樓，之後兩年睇下會否上車」，那2022年股市如何部署? 講座題為贏在九運之前，這亦是呼應佢新書「贏在周期前:把握九運投資機遇」。這是一次財富大轉移的機會嗎?講座會有更深入解讀！

回贈禮品 價值高達 HK$100*

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**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。

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報名方法︰

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