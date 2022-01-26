【iMoney x 小龍：2021年贏家教你部署2022年: 贏在九運前】網上講座

18:41 2022/02/22

【iMoney x 小龍：2021年贏家教你部署2022年: 贏在九運前】網上講座

主題：【2021年贏家教你部署2022年: 贏在九運前】
日期: 2022年3月22日（二）
時間: 7:30pm– 9:00pm
形式: Zoom網上直播
費用: 早鳥價HK$238 (原價HK$288)
*凡於3月11日（星期五）或之前報名，可享早鳥價。

2021年小龍在訪問中預測2021年股市逢牛必轉，更講出2月/3月，及6月/7月股市大跌。而2022年他更提出美股逢七必跌，「今年睇樓，之後兩年睇下會否上車」，那2022年股市如何部署? 講座題為贏在九運之前，這亦是呼應佢新書「贏在周期前:把握九運投資機遇」。這是一次財富大轉移的機會嗎?講座會有更深入解讀！

回贈禮品 價值高達HK$100*

《iMoney智富雜誌》1個月電子版**（價值HK$100，如屬現有訂戶，到期日將順延）

**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。

 

查詢電郵： imktg@hket.com

 

報名方法︰

  1. 請登入以下網址 https://tinyurl.com/ims220322填寫個人資料及即時進行網上付款
  2. 於此下網址https://tinyurl.com/imsf220322  下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「iM x 小龍講座」。
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