【iMoney x 胡孟青：苦盡甘來之虎年反擊戰】網上講座
20:23 2022/01/21
日期: 2022年2月16日（三）
時間: 7:30pm– 9:00pm
形式: Zoom網上直播
費用: 早鳥價HK$238 (原價HK$280)
*凡於2月4日（星期五）或之前報名，可享早鳥價。
講者：胡孟青(青姐) – 著名獨立股評人
回贈禮品 價值高達HK$100*
《iMoney智富雜誌》1個月電子版**（價值HK$100，如屬現有訂戶，到期日將順延）
**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。
查詢電話： 3650 6760 / 3650 6724
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