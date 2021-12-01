第741期《iMoney》（1/1/2022）別注版 + 《我係小忌廉》變身器造型摺疊Shopping Bag $75

00:00 2021/12/23

第741期《iMoney》（1/1/2022）別注版 + 《我係小忌廉》變身器造型摺疊Shopping Bag $75

 

見街日期：1月1至1月7日

售價：一書兩冊連【《我係小忌廉》變身器造型摺疊Shopping Bag】，套裝價$75

地點：各大便利店及書報攤有售；澳門1月4日


iMoney訂戶如欲以訂戶價$50訂購是次別注版【《我係小忌廉》變身器造型摺疊Shopping Bag】，可選擇以下方式聯絡訂閱組：
 

  1. 電話：2880 2981（辦公時間：周一至周五，早上 10 時至下午 6 時）
  2. 電郵：cs_onlinesub@hket.com（電郵主旨請註明「iMoney別注版【《我係小忌廉》變身器造型摺疊Shopping Bag】補購查詢」）

 

若成功安排補購（將有專人接聽或電郵回覆），須於指定期限及辦公室時間內，親身或委託親友到本刊北角辦事處補購。別注版數量有限，先到先得，售完即止。如有爭議，iMoney保留最終決定權。

 

注意事項：
．圖片只供參考，一切以實物為準。
．尺寸屬人手測量，可能存在 1-2cm 誤差。
．基於產品圖片是在不同的燈光下拍照，圖片顏色與實物或有偏差。
．產品並非玩具，兒童使用時需由大人陪同。

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