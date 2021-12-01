【iMoney X 林本利博士：2022年虎年能否「虎」盡甘來？】網上講座

17:20 2021/12/16

【iMoney X 林本利博士：2022年虎年能否「虎」盡甘來？】網上講座

主題: 【2022年虎年能否「虎」盡甘來？】

日期: 2022年1月17日（一）

時間: 7:30pm – 9:30pm

形式: Zoom網上直播

費用: 早鳥價HK$320 (原價HK$380)

*凡於1月4日（星期二）或之前報名，可享早鳥價。

 

2021年牛年港股表現極其不濟，一如林Sir所料，年初藉科技及中概股「牛氣冲天」，恒指升穿31000點。之後由高位下挫8000點，大量股份股價「泥牛入海」，越跌越有，高價一去不復返。

恒指已連跌兩年，2022年虎年能否「苦盡甘來」？林Sir 會在2022117日的投資講座跟iMoney讀者分析。林Sir亦會分享如何透過買入美股，分散投資，過去兩年在香港跌市中仍可獲利，跑贏全港所有MPF港股基金。

 

回贈禮品 價值高達HK$200*

《iMoney智富雜誌》2個月電子版**（價值HK$200，如屬現有訂戶，到期日將順延）

**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。

 

查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751/ 3650 6724

電郵： imktg@hket.com

 

報名方法

  1. 請登入以下網址 https://tinyurl.com/imslam220117  填寫個人資料及即時進行網上付款
  2. 或於此下網址https://tinyurl.com/imsf220117   下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「iMoney x林本利講座」。
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