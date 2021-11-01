【iMoney X Chris Lo爆升股課程】
17:28 2021/11/01
日期：2021年11月24日（三）
時間：7:00pm - 9:30pm
地點 : 香港紅磡漆咸道北270-274號結好中心頂樓
形式 : 現場實體課程
費用:早鳥價HK$3800 (原價HK$4600)
*凡於11月22日（星期一）或之前報名，可享早鳥價。
座位有限，先報先得，絕不加場！
講者簡介
冠軍級技術大師 Chris Lo
iMoney「技驚四座」專欄作家，結好證券客戶投資組總裁，擁有多年實戰經驗並善於運用科技融合技術分析研發買賣訊號。現從事證券工作，任教技術分析課程，為ASC系統創辦人及暢銷書《買對獲利點》作者，並於各大財經雜誌報章撰文及打擂台，擔任電視及網台財經節目常任嘉賓。
課程內容：
<爆升前奏>
股權架構
追蹤射倉
判斷貨源歸邊程度
圖表的收貨走勢
<升浪展開>
爆升典型格局
計算最佳出入市時機
派貨的蛛絲馬跡
盤路啟示
<贏盡升浪>
放紙鷂式止賺秘技
回贈禮品 價值高達HK$350*
- 《iMoney智富雜誌》3個月電子版**（價值HK$300，如屬現有訂戶，到期日將順延）
- 超市現金券乙張（價值HK$50）
**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。
查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751
電郵： imktg@hket.com
報名方法:
- 網上報名: https://tinyurl.com/imc211124
或
- 於此下網址https://tinyurl.com/imcf211124 下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「Chris Lo 爆升股課程」。
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