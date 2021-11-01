【iMoney X Chris Lo爆升股課程】

日期：2021年11月24日（三）

時間：7:00pm - 9:30pm

地點 : 香港紅磡漆咸道北270-274號結好中心頂樓

形式 : 現場實體課程

費用:早鳥價HK$3800 (原價HK$4600)

*凡於11月22日（星期一）或之前報名，可享早鳥價。

座位有限，先報先得，絕不加場！

講者簡介

冠軍級技術大師 Chris Lo

iMoney「技驚四座」專欄作家，結好證券客戶投資組總裁，擁有多年實戰經驗並善於運用科技融合技術分析研發買賣訊號。現從事證券工作，任教技術分析課程，為ASC系統創辦人及暢銷書《買對獲利點》作者，並於各大財經雜誌報章撰文及打擂台，擔任電視及網台財經節目常任嘉賓。

課程內容：

< 爆升前奏 >

股權架構

追蹤射倉

判斷貨源歸邊程度

圖表的收貨走勢

< 升浪展開 >

爆升典型格局

計算最佳出入市時機

派貨的蛛絲馬跡

盤路啟示

< 贏盡升浪 >

放紙鷂式止賺秘技

回贈禮品 價值高達 HK$ 350 *

《 iMoney 智富雜誌》 3 個月電子版 ** （價值 HK$300 ，如屬現有訂戶，到期日將順延） 超市現金券乙張（價值 HK$50 ）

**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。

查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751

電郵： imktg@hket.com

報名方法:

網上報名: https://tinyurl.com/imc211124

或

於此下網址 https://tinyurl.com/im cf211124 下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「Chris Lo 爆升股課程」。