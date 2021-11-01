【iMoney X Chris Lo爆升股課程】

17:28 2021/11/01

日期：2021年11月24日（三）

時間：7:00pm - 9:30pm

地點 : 香港紅磡漆咸道北270-274號結好中心頂樓

形式 : 現場實體課程

費用:早鳥價HK$3800 (原價HK$4600)

*凡於11月22日（星期一）或之前報名，可享早鳥價。

 

座位有限，先報先得，絕不加場！

 

講者簡介

冠軍級技術大師 Chris Lo

iMoney「技驚四座」專欄作家，結好證券客戶投資組總裁，擁有多年實戰經驗並善於運用科技融合技術分析研發買賣訊號。現從事證券工作，任教技術分析課程，為ASC系統創辦人及暢銷書《買對獲利點》作者，並於各大財經雜誌報章撰文及打擂台，擔任電視及網台財經節目常任嘉賓。

 

課程內容

<爆升前奏>

股權架構

追蹤射倉

判斷貨源歸邊程度

圖表的收貨走勢

 

<升浪展開>

爆升典型格局

計算最佳出入市時機

派貨的蛛絲馬跡

盤路啟示

 

<贏盡升浪>

放紙鷂式止賺秘技

 

回贈禮品 價值高達HK$350*

  1. iMoney智富雜誌》3個月電子版**（價值HK$300，如屬現有訂戶，到期日將順延）
  2. 超市現金券乙張（價值HK$50

**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。

 

查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751

電郵： imktg@hket.com

 

報名方法:

  1. 網上報名: https://tinyurl.com/imc211124  

  1. 於此下網址https://tinyurl.com/imcf211124   下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「Chris Lo 爆升股課程」。

                           

具國際視野的投資理財雜誌，請讚好iMoney智富雜誌Facebook
更多內容
【iMoney X Chris Lo爆升股課程】
17:28 2021/11/01
 
分享至 facebook
【iMoney財務自由】網上講座
17:56 2021/10/29
 
分享至 facebook
【iMoney x 汪敦敬﹕2022年樓市前瞻】網上講座
17:53 2021/10/29
 
分享至 facebook
第731期《iMoney》（23/10/2021）別注版 + 姆明一族單肩袋 $75
00:00 2021/10/12
 
分享至 facebook
iMoney X Chris Lo 【DT100期指課程】
00:00 2021/10/08
 
分享至 facebook
第727期《iMoney》（25/9/2021）別注版 + 櫻桃小丸子純棉大浴巾 $82
00:00 2021/09/06
 
分享至 facebook
第724期《iMoney》（4/9/2021）別注版 + 小王子水樽連索袋套裝 $73
00:00 2021/08/23
 
分享至 facebook
第720期《iMoney》（7/8/2021）別注版 + Sumikkogurashi角落小夥伴方形保溫袋 $76
00:00 2021/08/01
 
分享至 facebook
第719期《iMoney》（31/7/2021）別注版 + Sanrio Characters 多用途小物袋 $76
00:00 2021/07/26
 
分享至 facebook
第716期《iMoney》（10/7/2021）別注版 + Peter Rabbit Tote Bag $73
00:00 2021/06/25
 
分享至 facebook
【iMoney x Chris Lo 6月網上課程 最強升勢炒股法】
18:54 2021/05/27
 
分享至 facebook
第708期《iMoney》（15/5/2021）別注版 + Snoopy Tote Bag $76
18:00 2021/04/26
 
分享至 facebook
第700期《iMoney》（20/3/2021）別注版 + 姆明一族斜揹袋 只售$73
15:31 2021/03/05
 
分享至 facebook
iMoney x 溫傑網上投資講座 北水湧港 生物科技股攻略
18:13 2021/01/22
 
分享至 facebook
iMoney 新春訂閱優惠 送自選禮物外再加送 「iM新年福袋」
21:47 2021/01/12
 
分享至 facebook
教協會員專享《iMoney》訂閱優惠 2021
00:00 2021/01/01
 
分享至 facebook
第691期《iMoney》（16/1/2021）別注版 + 輕鬆小熊TM大頭公仔摺疊購物袋 只售$73
00:00 2020/12/31
 
分享至 facebook
凡於11月7-16日期間登記成為【iM著數俱樂部】之全新會員*，即有機會獲得【昂坪360標準車廂成人來回纜車車票2張及NP360‧FILA行山禮品包】 (總值$800)！
00:00 2020/11/18
 
分享至 facebook
成為【iM著數俱樂部】之全新會員，即有機會獲得【慢活小罐】乙罐 ！
00:00 2020/11/18
 
分享至 facebook
登記成為《iMoney》免費會員送【退休部署全方位手冊】電子書
00:00 2019/09/24
 
分享至 facebook