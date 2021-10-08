iMoney特別訂閱優惠計劃

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00:00 2021/10/08

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1年 $1020 (原價$1300#) 79折
下載表格訂閱:https://imoney.hket.com/mkt/iMsub_printform_2110.pdf 

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  • 2.RESERVE™沛泉菁華乙盒 (功效: 對抗自由基的侵害，促進健康抵抗力)
  • 3.威路士自動洗手泡沫機 + 搓手液50ml(2支) +口罩套(2個) 
  • 4.Perger德國有機接骨木花精華2支 (功效: 預防或治療上呼吸道疾病、提高抵抗力) (有效期至: 21年12月13日)
  • 5.luminesceTM 賦活保濕日霜乙瓶     709期訂閱
  • 6.林本利博士最新書籍《疫市投資攻略》
  • 7.印刷版/電子版 4 期

優惠截止日期：2021年 10月 31日。
圖片只供參考，數量有限，送完即止。
*以每本25元計算

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電話 : (852) 2880 2981
電郵 : cs_onlinesub@hket.com

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