iMoney X Chris Lo 【DT100期指課程】

Day trade 100點秘技， 成功率高 ，方法簡單易明。

日期：2021年10月27日（三）

時間：7:00pm - 9:30pm

地點 : 香港紅磡漆鹹道北270-274號結好中心頂樓

形式：現場實體課程

費用:早鳥價HK$3800 (原價HK$4600)

*凡於10月25日（星期一）或之前報名，可享早鳥價。

座位有限，先報先得，絕不加場！

講者簡介

冠軍級技術大師 Chris Lo

iMoney「技驚四座」專欄作家，結好證券客戶投資組總裁，多年來醉心

於研究及優化程式交易，以電腦程式配合技術分析開發逾千個指標及股

票系統。為暢銷投資書《買對獲利點》作者，獲無綫J5台選為操盤群英

冠軍。

課程內容

Day trade 實戰策略 分析外圍對即市期指的影響 運用牛熊證數據推算方向 期指勝敗的關鍵 計算期指方向的方法 即市的支持及阻力 計算關鍵位 即市做反手的方法 過市實戰策略 - 物極必反秘技

回贈禮品 價值高達 HK$ 350 *

《 iMoney 智富雜誌》 3 個月電子版 ** （價值 HK$300 ，如屬現有訂戶，到期日將順延） 超市現金券乙張（價值HK$50）

**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。

查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751

電郵： imktg@hket.com

報名方法:

或

於此下網址 https://tinyurl.com/im cf211027 下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「Chris Lo DT100期指課程」。