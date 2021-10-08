iMoney X Chris Lo 【DT100期指課程】
00:00 2021/10/08
Day trade 100點秘技， 成功率高 ，方法簡單易明。
日期：2021年10月27日（三）
時間：7:00pm - 9:30pm
地點 : 香港紅磡漆鹹道北270-274號結好中心頂樓
形式：現場實體課程
費用:早鳥價HK$3800 (原價HK$4600)
*凡於10月25日（星期一）或之前報名，可享早鳥價。
座位有限，先報先得，絕不加場！
講者簡介
冠軍級技術大師 Chris Lo
iMoney「技驚四座」專欄作家，結好證券客戶投資組總裁，多年來醉心
於研究及優化程式交易，以電腦程式配合技術分析開發逾千個指標及股
票系統。為暢銷投資書《買對獲利點》作者，獲無綫J5台選為操盤群英
冠軍。
課程內容
- Day trade 實戰策略
- 分析外圍對即市期指的影響
- 運用牛熊證數據推算方向
- 期指勝敗的關鍵
- 計算期指方向的方法
- 即市的支持及阻力
- 計算關鍵位
- 即市做反手的方法
- 過市實戰策略 - 物極必反秘技
回贈禮品 價值高達HK$350*
- 《iMoney智富雜誌》3個月電子版**（價值HK$300，如屬現有訂戶，到期日將順延）
- 超市現金券乙張（價值HK$50）
**iMoney電子版的啟動信將於上課前一天以電郵發出，敬請查閱。
查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751
電郵： imktg@hket.com
報名方法:
或
- 於此下網址https://tinyurl.com/imcf211027 下載及填妥報名表格，連同劃線支票 (支票抬頭請填寫「香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times」)郵寄至「北角渣華道321號柯達大廈二期5樓《iMoney》市務部收」，信封請註明「Chris Lo DT100期指課程」。
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